Від норми житла залежить розмір субсидії, квартирна черга та багато іншого

В Україні встановлені норми площі житла на людину. Від цих норм залежить багато розрахунків та можливостей. Що входить у поняття мінімальної площі житла і на що це впливає, пише сайт «Новини.Live».

Що треба знати про норми площі

Мінімальна норма площі на одну людину, незалежно від того, ідеться про дитину чи дорослого, становить 13,65 м2. Це визначає Житловий кодекс. Із них 9 м2 має бути саме житловою площею – тобто кімнатами, призначеними для проживання.

Також українське законодавство передбачає додаткову площу для сімей – 35,22 м2.

Слід розрізняти загальну і житлову площу. Загальна площа – це всі приміщення квартири: кімнати, кухня, ванна, коридор, балкон. Житлова площа – це лише приміщення, призначені для проживання: спальні, вітальня, дитяча.

Чому площа житла має значення

Держава використовує соціальну норму житла (13,65 м2 на кожну людину в сім’ї + 35,22 м2 на сім’ю) в таких ситуаціях:

розрахунок субсидій на комунальні послуги – якщо квартира більша за норму, субсидія може покривати лише частину витрат на комунальні послуги;

квартирний облік – якщо на кожного члена сім’ї припадає менше 13,65 м 2 , це може бути аргументом для включення до черги на житло;

, це може бути аргументом для включення до черги на житло; вселення чи виселення – суди під час вирішення житлових спорів можуть зважати, чи достатньо простору для всіх мешканців;

розподіл майна;

відселення – якщо житло визнане аварійним, норми житлової площі використовуються для розрахунку компенсаційного житла;

отримання кредиту за програмою «єОселя».

Які норми житла на людину в інших країнах

В інших європейських країнах соціальні норми житла в рази більші. Наприклад:

Польща – близько 29 м 2 ;

; Німеччина – 20-30 м 2 ;

; Франція – 38 м 2 ;

; Швеція – близько 40 м2.

Як показує аналітика ринку нерухомості, найбільшим попитом користуються квартири площею 45-70 м2.