Комора допоможе оптимізувати простір

Переїзд у власне омріяне помешкання – це приємна і довгоочікувана зміна. Часто люди планують свій побут у новій оселі і відповідно облаштовують простір. Проте життя – це також про непередбачувані та неочевидні зміни. Розповідаємо, як адаптувати своє помешкання до нових реалій.

Коли виникає потреба в додатковому просторі

Уявімо, що кілька років тому молода сім’я придбала квартиру мрії, зробила ремонт до душі та щасливо переїхала. Інтер’єр оформили легким та світлим, щоб вдома було максимум простору і повітря.

Це – сучасний житловий район, де все під рукою: магазини, кав’ярні, салони краси, спортзал. Тож, на перший погляд, особливо багато місця для зберігання вдома не потрібно: все потрібне – доступне в будь-який момент.

Та минув час, і в пари, наприклад, з’явилась дитина. А ще – домашній улюбленець. Або у когось з членів сім’ї – нове хобі, що потребує спеціального обладнання чи навіть домашньої майстерні. Отже, змінились потреби людей в додатковому просторі, якого бракує.

Як розв’язати це питання? Навряд кожному вийде одразу переїхати у просторіше житло, тим більше, якщо це помешкання придбали лише кілька років тому. Так само не хочеться позбуватися одних потрібних чи улюблених речей на користь іншим, що стали необхідністю в новій реальності. Можна, звісно, пожертвувати балконом, де так приємно пити каву і милуватися небом, або ж ущільнити речі в гардеробі. Проте є кращий варіант.

Для чого потрібні комори і підвали

Придбати комору або підвал у своєму житловому комплексі або в ЖК неподалік від дому – це завжди гарне рішення, що працює на перспективу. Коли життя знову зміниться – люди будуть готові.

На початку повномасштабного вторгнення відчулася особлива потреба у додатковому просторі – для волонтерства, запасів, речей рідних, які приїхали з інших міст чи сіл.

Варто зауважити, що комори і підвали в сучасних ЖК не мають нічого спільного зі своїми попередниками у радянських панельних будинках. Сьогодні це – спеціально спроєктовані ергономічні приміщення з освітленням, вентиляцією і зручним доступом, де можна швидко організувати якісний простір для зберігання як зимових шин та лижного комплекту, так і запасу продуктів чи побутової хімії.

Комори й підвали якнайкраще підходять для:

зберігання речей, якими користуються не часто – набір інструментів, надувний матрац, меблі для пікніка, лижі, ялинкові прикраси тощо;

місце, де можна зберігати велосипед – тут він буде захищений від крадіжки і не псуватиме інтер’єр квартири;

зберігання запасів продуктів, побутової хімії та подібного, що не потребує особливих умов.

Підрахуємо, скільки простору можна звільнити у квартирі, якщо переселити речі в комору або підвал:

велосипед займає 1,5 м2 площі;

шини, лижі, коробки зі взуттям чи сезонними речами – ще 1,5 м2;

валіза для відпустки – 0,2 м2;

інструменти, побутова техніка, що рідко використовується – 0,8 м2.

Отже, разом ці речі займуть у квартирі приблизно 4 м2, а це дорівнює площі окремої гардеробної або ванної кімнати. Якщо йдеться про однокімнатну квартиру, то житлова площа просто зникає під речами.

Комори і підвали в центрі Львова

Для львів’ян є можливість облаштувати свій додатковий простір для зберігання речей, придбавши комору або підвал в ЖК «Семицвіт» на вул. Шевченка, 60.

ЖК «Семицвіт» – повністю збудований і заселений комплекс від будівельної компанії «Інтергал-Буд». Його перевагами є:

розташування – за 15 хвилин пішки від Оперного театру, поблизу – ТЦ, магазини та інша комерція;

обжитість – комплекс повністю заселений, немає жодних незручностей від будівництва;

наявність вибору – вільні комори і підвали у великому комплексі можна підібрати під свої потреби.

Щоб вже завтра звільнити свій домашній простір і перевезти речі в комору, звертайтеся у відділ продажу компанії «Інтергал-Буд» на площі Старий Ринок, 8 та за номером телефону +380987881188.