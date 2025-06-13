Найбільше ринок підтримує державна програма єОселя

Попри війну в Україні розвивається ринок іпотечного кредитування. Його левову частку становить державна програма «єОселя» – понад 95%. З початку року комерційні кредити на житло становили лише 4,5% ринку, проте це вже удвічі більше, ніж торік. Які кредити і на яке житло беруть українці, пише сайт «Інтерфакс-Україна».

Скільки кредитів на житло взяли українці

За час дії програми «єОселя» оформлено понад 17 тис. позик на більше, ніж 28 млрд грн. Лише з початку 2025 року оформлено понад 2,3 тис. кредитів на 4,3 млрд грн.

Частка комерційних кредитів, ставки за якими практично удвічі вищі, ніж за державною програмою, становить 4,5% від іпотечного ринку, що удвічі більше, ніж за цей період торік.

Яке житло купують українці в кредит

За програмою «єОселя» популярними є такі квартири:

до 50 м 2 – оформлено 41% угод;

– оформлено 41% угод; від 50 до 73 м2 – 34% угод.

Одно- і двокімнатні квартири площею 45-70 м2 купують в кредит як на первинному, так і на вторинному ринку.

За типом житла розподіл такий:

41% квартир, придбаних в кредит, – вторинний ринок;

40% – новобудови;

19% – квартири на стадії будівництва.

Середня ціна купленого в кредит житла становить від 2,3 до 2,8 млн грн. Перший внесок зазвичай не перевищує 30%. У більшості випадків кредити оформлюються на термін до 20 років.

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Новобудови стають більш популярними

Якщо у 2024 році лише 30% іпотечних угод за програмою «єОселя» стосувалися ринку новобудов, то з початку 2025 року цей показник вже сягнув 60%.

В секторі комерційного іпотечного кредитування 60% припадає на вторинний ринок нерухомості. Проте тут також зростає інтерес до новобудов, особливо в уже добудованих житлових комплексах.

Понад 80% іпотечних кредитів видаються у найбільш безпечних та економічно активних регіонах – у Києві та області, Львові, Івано-Франківську, на Закарпатті.