Яке житло українці найчастіше купують в кредит: статистика
Попри війну в Україні розвивається ринок іпотечного кредитування. Його левову частку становить державна програма «єОселя» – понад 95%. З початку року комерційні кредити на житло становили лише 4,5% ринку, проте це вже удвічі більше, ніж торік. Які кредити і на яке житло беруть українці, пише сайт «Інтерфакс-Україна».
Скільки кредитів на житло взяли українці
За час дії програми «єОселя» оформлено понад 17 тис. позик на більше, ніж 28 млрд грн. Лише з початку 2025 року оформлено понад 2,3 тис. кредитів на 4,3 млрд грн.
Частка комерційних кредитів, ставки за якими практично удвічі вищі, ніж за державною програмою, становить 4,5% від іпотечного ринку, що удвічі більше, ніж за цей період торік.
Яке житло купують українці в кредит
За програмою «єОселя» популярними є такі квартири:
- до 50 м2 – оформлено 41% угод;
- від 50 до 73 м2 – 34% угод.
Одно- і двокімнатні квартири площею 45-70 м2 купують в кредит як на первинному, так і на вторинному ринку.
За типом житла розподіл такий:
- 41% квартир, придбаних в кредит, – вторинний ринок;
- 40% – новобудови;
- 19% – квартири на стадії будівництва.
Середня ціна купленого в кредит житла становить від 2,3 до 2,8 млн грн. Перший внесок зазвичай не перевищує 30%. У більшості випадків кредити оформлюються на термін до 20 років.
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Новобудови стають більш популярними
Якщо у 2024 році лише 30% іпотечних угод за програмою «єОселя» стосувалися ринку новобудов, то з початку 2025 року цей показник вже сягнув 60%.
В секторі комерційного іпотечного кредитування 60% припадає на вторинний ринок нерухомості. Проте тут також зростає інтерес до новобудов, особливо в уже добудованих житлових комплексах.
Понад 80% іпотечних кредитів видаються у найбільш безпечних та економічно активних регіонах – у Києві та області, Львові, Івано-Франківську, на Закарпатті.