Площа введеного в області в експлуатацію житла перевищує 260 тис. квадратних метрів

У січні-березні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28,4 тис. квартир, з яких 8,46 тис. – в одноквартирних будинках, а решта – в багатоповерхівках. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Загальна площа нового житла, що ввели в експлуатацію з початку року, становить понад 2 млн м2.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Найбільше квартир побудували в таких регіонах:

Київська область – 5 472 квартири;

Київ – 4 076;

Одеська область – 3 488;

Львівська область – 3 076;

Вінницька область — 2 409.

Лідером за показником загальної площі введеного в експлуатацію житла стала Київська область – ідеться про понад 444 тис. м2. На Київ припало 282 тис. м2, на Львівську область – 261 тис. м2, на Одещині ідеться про 199 тис. м2, на Вінниччині – 168 тис. м2.