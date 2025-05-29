На Львівщині з початку року забудовники здали понад 3 тис. квартир
Область увійшла у топ-5 регіонів за кількістю зданого в експлуатацію житла в першому кварталі
У січні-березні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28,4 тис. квартир, з яких 8,46 тис. – в одноквартирних будинках, а решта – в багатоповерхівках. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Загальна площа нового житла, що ввели в експлуатацію з початку року, становить понад 2 млн м2.
ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.
Найбільше квартир побудували в таких регіонах:
Київська область – 5 472 квартири;
Київ – 4 076;
Одеська область – 3 488;
Львівська область – 3 076;
Вінницька область — 2 409.
Лідером за показником загальної площі введеного в експлуатацію житла стала Київська область – ідеться про понад 444 тис. м2. На Київ припало 282 тис. м2, на Львівську область – 261 тис. м2, на Одещині ідеться про 199 тис. м2, на Вінниччині – 168 тис. м2.