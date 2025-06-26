Багато потенційних орендарів досі зіштовхуються з дискримінацією під час пошуку житла

Українці орендують житло, щоб жити окремо, через переселення з прифронтових регіонів, для зміни умов проживання або ж через робочі потреби. На що власники житла звертають увагу під час вибору орендодавців, під час заходу 25 червня розповіли експерти «OLX Нерухомість».

Підвищена увага

Експерти відзначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги до соціальних та поведінкових факторів потенційних орендарів. Найчастіше йдеться про такі:

кількість людей, які планують проживати, турбує 89% орендодавців;

наявність тварин – 88%;

дітей – 86%;

поведінка потенційного орендаря – 85%;

зовнішній вигляд орендаря – 83%;

наявність шкідливих звичок – 81%;

фінансова стабільність орендаря – 78%;

вік, стать, сімейний стан орендаря – 71%.

Вплив війни

Під час війни в Україні житло в більш безпечних регіонах часто шукають вимушені переселенці. На те, чи має потенційний орендар статус ВПО, звертають увагу 58% орендодавців. Національність і раса орендаря має значення для 56% орендодавців, а статус військовослужбовця – для 47%.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Також орендодавці звертають увагу на такі речі:

звідки переїхала людина – 70%;

позиція орендаря щодо війни в Україні – 44%;

мова спілкування – 41%.

Водночас 72% орендодавців готові здавати житло ВПО, але 28% все ще відмовляють. Причини таких відмов типові: 40% орендодавців сумніваються в платоспроможності переселенців або своєчасності оплати. Ще 32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть. 25% переживають за збереження майна, 12% зізнаються в упередженні. 9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід, ще 3% – про політичні погляди орендарів.

Дискримінація орендарів

Під час пошуку житла в оренду багато орендарів все ще зіштовхуються з дискримінацією. Так, 57% опитаних сказали про відмову здавати житло через наявність тварин, про дискримінацію через наявність дітей сказали 36% респондентів, за інвалідністю – 19%, статусом військового – 18%.

Також люди в пошуку житла в оренду зіштовхуються з такими викликами:

невідповідність інформації в оголошенні – 65%;

неадекватні умови проживання – 51%4

шахрайство – 37%.

Всі ці виклики постають на фоні високої конкуренції на ринку оренди житла.