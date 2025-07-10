Зміни стосуються військовослужбовців і мешканців прифронтових регіонів

Кабінет міністрів 7 липня вніс зміни до державної програми «єВідновлення», що стосуються військовослужбовців і мешканців регіонів зі складною безпековою ситуацією. Про це повідомляє міністерство розвитку громад у своєму телеграм-каналі.

Про які зміни йдеться

Зміни стосуються встановлених програмою «єВідновлення» термінів на відновлення житла для двох категорій – військовослужбовців та мешканців прифронтових регіонів.

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За новими правилами, якщо людина не встигла відновити пошкоджене житло у встановлений термін (12 або 18 місяців для ремонтів категорії А і Б відповідно) через об'єктивні обставини, вона може повторно подати заяву на отримання виплати.

Об’єктивними обставинами вважаються:

проходження військової служби в Збройних Силах, інших військових формуваннях, які створені відповідно до Законів України, правоохоронних органах спеціального призначення;

негативна безпекова ситуація (загроза життю та здоров’ю людей, зумовленої воєнними (бойовими) діями), що визначена на підставі наказу Головнокомандувача Збройних сил України про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій та письмово у довільній формі підтверджена уповноваженим органом.

Додамо, що також уряд ухвалив рішення про дистанційне обстеження пошкодженого житла на територіях, де державні комісії не можуть зробити це фізично. Ідеться про території активних бойових дій та окуповані території. Таке нововведення дасть змогу переселенцям претендувати на компенсацію за програмою «єВідновлення».