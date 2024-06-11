Повномасштабна війна завдала збитків житловому сектору на понад 50 млрд доларів

Україна отримає 100 млн євро кредиту від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) на компенсації за знищене внаслідок російської агресії житло українців. Відповідну угоду уклали міністр фінансів Сергій Марченко та очільник БРРЄ Карло Монтічеллі у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України у вівторок, 11 червня. Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Повідомляється, що проєкт під назвою HOME реалізовуватиметься на всій підконтрольній території України. Українці, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, чиє житло було знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак Росії, отримають компенсацію у вигляді сертифікатів на придбання житла.

«Повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя», — розповів Сергій Марченко.

Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі заявив, що БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.

У відомстві зазначають, що цей проєкт впроваджуватимуть у межах державної програми «єВідновлення». Там громадяни зможуть сформувати запити, а згодом отримати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно.

Процес перевірки заяв, а також відбір запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Прослідкувати за перебігом розгляду справи можна буде через сервіс «Дія».