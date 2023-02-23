Наслідки ракетного удару росіян по житловому будинку в Харкові, 30 січня 2023

Верховна Рада на засіданні в четвер, 23 лютого, ухвалила в цілому закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави. За ухвалення закону проголосували 275 народних депутатів.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, компенсації надаватимуть винятково за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року. Їх можна буде отримати впродовж трьох років після припинення або скасування воєнного стану. Железняк наголосив, що закон не поширюватиметься на об’єкти, котрі на момент введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати в гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, в яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Право на компенсацію отримають тільки громадяни України, які не перебувають під санкціями та не мають судимості за загрозу національній безпеці.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення. У власників приватних будинків буде вибір – отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію. Граничний розмір компенсації – і грошової, і у вигляді житлового сертифіката – відсутній.

Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.

Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від Росії для відшкодування збитків.

Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.

Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуть виконавчі органи місцевих рад, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть: