Сума компенсації за зруйноване війною житло буде розрахована для кожного регіону окремо і максимально наближена до ринкової ціни за квадратний метр, повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Ми довго дискутували стосовно оцінки зруйнованого майна. Адже дуже важко справедливо оцінити, скільки коштувало те чи інше житло. Тому було прийнято наступне рішення. Уряд протягом двох місяців розробить відповідну постанову, яка визначить вартість квадратного метра для компенсації для кожного регіону України, оскільки всі розуміють, що вартість житла у різних регіонах має відмінності. Наше завдання – зробити так, щоб вартість квадратного метра, яку буде визначати Кабмін, була максимально ринковою», – зазначила Шуляк на брифінгу у вівторок, 28 лютого, повідомив «Укрінформ».

Вона також повідомила, що в ухваленому 23 лютого законопроекті, який стосується отримання компенсацій, до другого читання прибрали обмеження щодо площі житла, яке підлягає компенсації за знищення.

«Як автори законопроекту, ми передбачили обмеження у 150 кв. м площі, яка підпадає під механізм компенсації. До другого читання це обмеження знято. Проаналізувавши подані через «Дію» заявки, ми побачили, що більшість житла менш як 150 квадратних метрів. І після консультації з урядом, з народними депутатами з інших комітетів ми все-таки дійшли висновку, що обмеження треба прибирати», – сказала депутатка.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект, який запроваджує механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії в Україні. Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть одержати житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми.