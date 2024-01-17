За зруйноване під час війни житло українці можуть отримати допомогу від держави

Кабінет міністрів України змінив процедуру, за якою надають компенсацію українцям, чиє житло пошкодили або знищили в результаті воєнних дій. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Тепер компенсацію можна отримати лише за житло, площа якого не перевищує встановлених показників. Згідно зі змінами в тепер компенсацію виплачуватимуть не більше ніж за 150 м² квартири або 200 м² приватного, садового чи дачного будинку.

Водночас площу зруйнованого житла, яка перевищить ці обмеження, буде зафіксовано в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

«Надалі площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана в разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», – йдеться в документі.

Нагадаємо, шо в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма «єВідновлення», у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого внаслідок війни житла, яке не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Подати заяву на допомогу можна в застосунку «Дія». Рішення про суму компенсації ухвалює спеціальна комісія при громаді впродовж місяця. Також з січня 2024 року почали надавати компенсацію людям, які власним коштом відремонтували пошкоджене житло.