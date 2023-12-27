Компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати

Уряд збільшив строки і розміри надання компенсації роботодавцям, які працевлаштували внутрішніх переселенців. Компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

Рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 27 грудня. Тривалість надання компенсації за працевлаштованих переселенців збільшили до трьох місяців, за працевлаштування ВПО з інвалідністю – до 6 місяців

«Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн», зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Якщо роботодавець візьме на роботу переселенця, то у 2024 році може претендувати на 24 тис. грн компенсації. За працевлаштування ВПО з інвалідністю, виплати можуть сягати до 48 тис. грн за кожного такого найманого працівника.