Кабінет Міністрів продовжив на 2023 рік програму виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштували внутрішніх переселенців. Про це повідомила прес-служба уряду.

Рішення Кабміну передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, коштом Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття.

Торік програмою компенсації скористалися понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави 200 млн грн за працевлаштування майже 16 500 внутрішніх переселенців.

У 2023 році на на компенсації планують витратити 308 млн грн й працевлаштувати 23 тисячі переселенців. За кожного працевлаштованого ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) упродовж двох місяців.

Нагадаємо, у квітні уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців з метою прискорити адаптацію людей, які змушені переїхати з небезпечних регіонів.