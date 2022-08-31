Уряд сплачує компаніям 6500 грн впродовж 2 місяців за працевлаштування ВПО

Україна компенсувала роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (а це понад 10 тисяч). Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, йдеться на сайті Мінекономіки.

«Уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців. На сьогодні понад 6,6 тисячі підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію», – розповіла Свириденко.

У міністерстві додали, що за кожну працевлаштовану ВПО держава виплачує підприємцю компенсацію в розмірі 6500 грн упродовж двох місяців.

Зазначимо, що раніше в Мінцифри оприлюднили роз'яснення, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих ВПО.

Заявку на отримання виплат можуть подавати тільки ті підприємці, котрі:

працевлаштували ВПО після 24 лютого, за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого;

виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну (6500 грн);

сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

На початку березня президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження спеціального пакета допомоги для бізнесу на найманих працівників.

З квітня Кабмін запровадив програму стимулювання бізнесу брати на роботу внутрішніх переселенців для їхньої адаптації та підвищення рівня зайнятості. В рамках програми уряд сплачує компаніям 6500 грн впродовж 2 місяців за працевлаштування ВПО.

Компенсація за працевлаштування надається роботодавцю, який взяв на роботу таку особу із зарплатою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного соцвнеску та подав податкову звітність за 4 квартал 2021 року або весь 2021 рік.