Кабінет міністрів України дозволив виїзд військовозобов’язаних чоловіків-підприємців за кордон у короткострокові відрядження на строк до семи днів. Але щоб скористатися цією можливістю, необхідно виконати кілька умов.

Як повідомив у п’ятницю, 19 серпня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі «Дія» – там в експериментальному режимі запустять послугу «єВідрядження». За його словами, скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів.

Але перед поїздкою необхідно виконати кілька умов:

подати податкову звітність;

сплатити єдиний соціальний внесок;

за сім днів до відрядження внести 200 тис. грн на рахунок в «Ощадбанку».

«Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників», – наголосив міністр.

У свою чергу міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону уточнила, що одна компанія може відправити у короткосттрокове відрядження до 10% персоналу, однак не більше десяти працівників.

Як пояснює Forbes, гроші потрібно вносити на спеціальний ескроу-рахунок або ж умовний рахунок зберігання (поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. У разі, якщо військовозобов’язаний не повернеться з відрядження вчасно, гроші забиратиме держава. Якщо від однієї компанії у відрядження їдуть кілька людей, то їй потрібно внести по 200 тис. грн за кожного працівника.