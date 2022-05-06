Щоб стати на облік по безробіттю, не обов'язково відвідувати центр зайнятості

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2220-ІХ, який передбачає спрощення реєстрації безробітних та додаткові стимули роботодавцям для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, спрощення стосується, зокрема, внутрішньо переміщених людей та людей, на територіях яких тривають активні бойові дії. Їм статус безробітного буде надаватись з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.

Для підтвердження статусу особі не обов’язково відвідувати центр зайнятості особисто – можна скористатись телефоном, повідомити інформацію за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися як безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

Також закон передбачає додаткові економічні стимули для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Натомість ВПО, які хочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

Законом вдосконалено програму надання допомоги по частковому безробіттю, яка пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг).

Для роботодавців спрощується можливість отримати або продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни Росії та Білорусі, однак тут потрібно буде отримати погодження від СБУ.

«Уряд і надалі буде реалізовувати політику максимального працевлаштування українців. Адже це запорука відновлення економіки через пожвавлення виробництва та активізацію споживчого попиту, а отже й пришвидшення подолання усіх руйнівних наслідків війни», – наголосила Юлія Свириденко.