Внутрішньо переміщені особи мають можливість зробити переадресацію своїх соціальних виплат у будь-яку область України, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію. Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні «Укрпошти» за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці», – йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснили, що зробити це можна, зателефонувавши до контакт-центру «Укрпошти» за номером: 0 800 300 545 або до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де людина нині перебуває.

Операторам треба повідомити про своє бажання отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Необхідно буде назвати прізвище, ім’я та по батькові, а також адресу, на яку отримували виплати до евакуації. Треба надати паспортні дані, номер телефону, а також вказати спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою). Має також бути вказана нова адреса доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адреса нового місця проживання.

Переадресацію з «Укрпошти» також можна здійснити на відділення «Ощадбанку» без відкриття рахунку.

«Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте. Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно – кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок», – додали у Мінреінтеграції.