Лише за перший квартал у Львівській області розпочалося будівництво понад 3 тис. квартир

За січень-березень 2025 року в Україні розпочали будівництво 22,7 тис. квартир загальною площею 1,4 млн м2. Це на 35% більше за кількістю та на 52% більше за площею, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє ЛУН із посиланням на Держстат.

За аналогічний період минулого року стартувало зведення 16,7 тис. квартир загальною площею 919,1 тис. м2. Нагадаємо, за підсумками 2024 року Львівська область опинилась на третьому місці за кількістю введеного в експлуатацію житла.

Лідери за новим будівництвом

Найбільше квартир у першому кварталі поточного року почали будувати у Київській області – 9292 квартири загальною площею 594,6 тис. м2.

На другому місці – Львівська область: 3067 нових квартир загальною площею 247,9 тис. м2.

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Третє місце – Київ. Тут в першому кварталі 2025 року почали зводити 1711 нових квартир загальною площею 145,3 тис. м2.

До лідерів за обсягами нового будівництва також потрапили:

Івано-Франківська область – 1530 квартир;

Вінницька – 973;

Закарпатська – 968;

Чернівецька – 965;

Волинська – 923.

Аналітики зазначають, що така кількість нового будівництва потенційно збільшить пропозицію на ринку нерухомості України впродовж наступних 2-5 років.