Введення в експлуатацію житла в Україні торік зросло на 21% порівняно з позаминулим роком. Найбільше будували у Київський області та Києві, третє місце посіла Львівська область. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики.

Як повідомляється, 51% від загального обсягу житла було введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49% – у будинках із двома і більше квартирами, 0,02% – у будинках для колективного проживання.

За підсумками 2024 року найбільше житла здали в Київській області (19,9% від загального обсягу), що на 17,9% більше, ніж 2023 року. У Києві торік готовим до експлуатації було 1,4 млн м2 житла (14,5%), що на 36,1% перевищує результат 2023 року. На Львівщині – 10,9%, результат якої перевищив показник попереднього року.

За кількістю зданих за 2024 рік нових квартир лідирує Київ зі 22 тис. квартир та Київська область – 21,1 тисяч. На третьому місці – Львівська область зі 12,6 тис. квартир.

Далі йдуть Вінницька область – 8 тис., Одеська – 7,9 тис., Івано-Франківська – 7,7 тис., Волинська – 5 тис. квартир.

Як раніше повідомляв маркетплейс DIM.ria, протягом січня-грудня 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудову. Найбільша кількість завершених житлових об’єктів була у Київській (без Києва) та Львівській областях: 38 і 37 відповідно. Також торік в країні зросла кількість відділів продажів новобудов.