Деякі категорії отримують компенсацію відсоткової ставки з обласного бюджету

З початку 2025 року на Львівщині видано 470 пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя». Частину виплат за ними компенсують з обласного бюджету. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

За словами директора департаменту економічної політики ЛОВА Вадима Табакери, із 470 учасників програми є 133 поліцейських. Також участь в програмі беруть військовослужбовці, працівники ДСНС тощо.

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Частину відсотків, що сплачують за програмою «єОселя» ветерани, правоохоронці, рятувальники компенсує ЛОВА з обласного бюджету.

«Щомісячний платіж становить близько 12 тис. грн, з яких приблизно 4,5 тис. грн компенсує обласна військова адміністрація. Я сплачую фіксовану суму, а частину з неї мені повертають наприкінці місяця. Це дозволяє суттєво зменшити фінансове навантаження», – розповів поліцейський зі Львова Степан, який за програмою «єОселя» придбав в кредит на 20 років двокімнатну квартиру площею 79,5 м2.

Програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами реалізується на Львівщині з лютого 2024 року. Вона передбачає зниження кредитної ставки з 3% до 0% для окремих категорій громадян, зокрема для військовослужбовців, рятувальників, співробітників силових структур та поліцейських.