Хто і скільки платить: все, що треба знати про податок з продажу квартири
Якщо ви вирішили продати свою квартиру, варто знати, що ця операція оподатковується. Хто і скільки податків має сплатити, а хто може бути звільнений від оподаткування, пише сайт «Новини.Live».
Хто і скільки платить
Відповідно до законодавства, обов’язок сплатити податок під час операції продажу-купівлі квартири чи іншої нерухомості лягає переважно на продавця. Ідеться про такі податки:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5% або 18% від ціни квартири, залежно від обставин;
- військовий збір – 5%;
- держмито – 1%;
- послуги нотаріуса – за домовленістю сторін.
Зазвичай, продавець і покупець розділяють оплату послуг нотаріуса між собою. Також покупець має заплатити до Пенсійного фонду 1% від ціни квартири.
Коли податок не сплачується
Якщо людина володіє квартирою більше трьох років і це її перший продаж нерухомості в році, то ані ПДФО, ані військового збору платити не доведеться. Лише держмито.
Так само продавець не повинен сплачувати ПДФО і військовий збір, якщо продає квартиру, отриману у спадок. Умов на термін володіння нерухомістю тут немає.
Також податки під час продажу житла можуть не сплачувати:
- люди з інвалідністю І і ІІ групи;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
- учасники бойових дій;
- сім'ї загиблих військових.
Градація суми податків
Якщо людина мала у власності квартиру менше трьох років, їй доведеться заплатити 5% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору.
Якщо це не перший продаж людиною нерухомості за рік, то пільг не буде. Продавцеві доведеться заплатити 18% і 5% військового збору.
У деяких випадках це податкове навантаження можна пом’якшити. Це стосується третього продажу за рік: тоді сума податків рахується не з ціни квартири, а з прибутку, що отримає продавець. Тобто від ціни в договорі віднімаються витрати на купівлю цієї квартири в минулому.