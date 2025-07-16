Продаж квартири - це отримання доходу

Якщо ви вирішили продати свою квартиру, варто знати, що ця операція оподатковується. Хто і скільки податків має сплатити, а хто може бути звільнений від оподаткування, пише сайт «Новини.Live».

Хто і скільки платить

Відповідно до законодавства, обов’язок сплатити податок під час операції продажу-купівлі квартири чи іншої нерухомості лягає переважно на продавця. Ідеться про такі податки:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5% або 18% від ціни квартири, залежно від обставин;

військовий збір – 5%;

держмито – 1%;

послуги нотаріуса – за домовленістю сторін.

Зазвичай, продавець і покупець розділяють оплату послуг нотаріуса між собою. Також покупець має заплатити до Пенсійного фонду 1% від ціни квартири.

Коли податок не сплачується

Якщо людина володіє квартирою більше трьох років і це її перший продаж нерухомості в році, то ані ПДФО, ані військового збору платити не доведеться. Лише держмито.

Так само продавець не повинен сплачувати ПДФО і військовий збір, якщо продає квартиру, отриману у спадок. Умов на термін володіння нерухомістю тут немає.

Також податки під час продажу житла можуть не сплачувати:

люди з інвалідністю І і ІІ групи;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

учасники бойових дій;

сім'ї загиблих військових.

Градація суми податків

Якщо людина мала у власності квартиру менше трьох років, їй доведеться заплатити 5% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору.

Якщо це не перший продаж людиною нерухомості за рік, то пільг не буде. Продавцеві доведеться заплатити 18% і 5% військового збору.

У деяких випадках це податкове навантаження можна пом’якшити. Це стосується третього продажу за рік: тоді сума податків рахується не з ціни квартири, а з прибутку, що отримає продавець. Тобто від ціни в договорі віднімаються витрати на купівлю цієї квартири в минулому.