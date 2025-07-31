Прибутковість до 40%: що таке фліпінг у нерухомості і як на цьому заробляти
Фліпінг – це один з видів інвестицій в нерухомість. Він потребує великих початкових вкладень, проте прибутковість цього способу може сягати 40%. Детальніше про фліпінг і фліперів ідеться в матеріалі сайту finance.ua.
Що таке фліпінг
Фліпери – це люди, які купують квартири в поганому стані (захаращені, з незавершеним або надто старим ремонтом), а після того, як приведуть таке житло до ладу, створивши стильне помешкання, перепродують його.
Купити навіть захаращену квартиру – недешево. Для старту може знадобитися від 35-40 тис. доларів. Проте річний дохід від фліпінгу може сягати 35-40%. Такої дохідності не дає жоден інвестиційний класичний інструмент.
Що впливає на результат фліпінгу
Результативність інвестицій у нерухомість залежить від кількох чинників, зокрема:
- ринкової ситуації;
- попиту споживачів;
- актуальних трендів;
- стратегії інвестора;
- місця розташування об’єкта та інших аспектів.
Важливо врахувати всі ці змінні, щоб бути впевненим у досягненні бажаного фінансового результату.
Щоб стати фліпером, не обов’язково купувати стару занедбану квартиру і витрачати безліч часу і сил на її ремонт та облаштування.
Оптимальним варіантом є інвестиції в первинний ринок нерухомості на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців. За умови купівлі квартири в новобудові не доведеться ламати старе, дизайн і ремонт можна спланувати заздалегідь.
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Як обрати об’єкт для фліпінгу
Слід зважати на потреби споживачів, вивчати тренди і купувати високоліквідні об’єкти, щоб отримати дохід.
Під час вибору об’єкту для інвестицій в нерухомість зверніть увагу на наступне:
- невеликі, але функціональні квартири з комфортним плануванням;
- житло в новобудовах із сучасним ремонтом і розвиненою інфраструктурою;
- нерухомість в туристичних містах, яку можна здавати в короткострокову оренду.
Для фліпінгу підходять не лише квартири
Інвестиції в комерцію також вигідні, адже магазини, перукарні, аптеки тощо – невід’ємна частина нашого життя. Також поступово зростає попит на офісні приміщення.
Найкраща перспектива чекає на вкладників у бізнес-центри великих міст, проте поріг входу тут буде високим. Так само експерти рекомендують звертати увагу на торгові приміщення і локації з хорошим трафіком.