Один зі способів інвестувати в нерухомість може принести до 40% прибутку

Фліпінг – це один з видів інвестицій в нерухомість. Він потребує великих початкових вкладень, проте прибутковість цього способу може сягати 40%. Детальніше про фліпінг і фліперів ідеться в матеріалі сайту finance.ua.

Що таке фліпінг

Фліпери – це люди, які купують квартири в поганому стані (захаращені, з незавершеним або надто старим ремонтом), а після того, як приведуть таке житло до ладу, створивши стильне помешкання, перепродують його.

Купити навіть захаращену квартиру – недешево. Для старту може знадобитися від 35-40 тис. доларів. Проте річний дохід від фліпінгу може сягати 35-40%. Такої дохідності не дає жоден інвестиційний класичний інструмент.

Що впливає на результат фліпінгу

Результативність інвестицій у нерухомість залежить від кількох чинників, зокрема:

ринкової ситуації;

попиту споживачів;

актуальних трендів;

стратегії інвестора;

місця розташування об’єкта та інших аспектів.

Важливо врахувати всі ці змінні, щоб бути впевненим у досягненні бажаного фінансового результату.

Щоб стати фліпером, не обов’язково купувати стару занедбану квартиру і витрачати безліч часу і сил на її ремонт та облаштування.

Оптимальним варіантом є інвестиції в первинний ринок нерухомості на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців. За умови купівлі квартири в новобудові не доведеться ламати старе, дизайн і ремонт можна спланувати заздалегідь.

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Як обрати об’єкт для фліпінгу

Слід зважати на потреби споживачів, вивчати тренди і купувати високоліквідні об’єкти, щоб отримати дохід.

Під час вибору об’єкту для інвестицій в нерухомість зверніть увагу на наступне:

невеликі, але функціональні квартири з комфортним плануванням;

житло в новобудовах із сучасним ремонтом і розвиненою інфраструктурою;

нерухомість в туристичних містах, яку можна здавати в короткострокову оренду.

Для фліпінгу підходять не лише квартири

Інвестиції в комерцію також вигідні, адже магазини, перукарні, аптеки тощо – невід’ємна частина нашого життя. Також поступово зростає попит на офісні приміщення.

Найкраща перспектива чекає на вкладників у бізнес-центри великих міст, проте поріг входу тут буде високим. Так само експерти рекомендують звертати увагу на торгові приміщення і локації з хорошим трафіком.