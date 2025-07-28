Ціни на житло в західному регіоні по-трохи стають більш адекватними

За перше півріччя 2025 року ціни на оренду і купівлю квартир та будинків на заході України стали поступово вирівнюватись і орієнтуватися на попит на ринку. Медіанні ціни на деякі квартири і будинки тут на вторинному ринку залишаються стабільними або ж навіть знижуються. Про це йдеться в дайджесті за січень-червень 2025 року від порталу «OLX Нерухомість».

Чому ціни знижуються

Незначне, проте все ж помітне зниження ціни на купівлю житла зафіксовано в містах, що розташовані у відносно безпечних регіонах, включно із західними областями. Це можна пояснити тим, що після попереднього стрибка цін відбувається коригування відповідно до реального попиту на ринку.

Також у містах, які здебільшого розташовані у західних областях України, спостерігається незначне падіння ціни на оренду житла. В цьому випадку теж ідеться про коригування цін відповідно до запитів ринку на фоні їх попереднього стрибка.

Водночас Львів, Ужгород та Івано-Франківськ усе ще входять в четвірку лідерів за ціною квартир з-поміж обласних центрів разом з Києвом.

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Купівля житла

У Львові ціни на однокімнатні квартири у порівнянні з січнем 2025 року залишились без змін, в Ужгороді таке житло подешевшало на 5%, в Тернополі – на 1%. Проте в Івано-Франківську найбільш затребувані на ринку квартири подорожчали на 10%. Лідерами за найвищою ціною залишаються Київ та Львів.

Двокімнатні квартири подорожчали у всіх західних областях, як і трикімнатні, проте не більше, ніж на 11%.

Ціни на купівлю будинків в Івано-Франківську, Рівному та Луцьку за пів року не змінились, у Львові – зросли на 3%, в Чернівцях – на 4%, в Ужгороді – на 7%. На 3% впала ціна на будинки в Хмельницькому, на 8% – у Тернополі.

Оренда житла

Однокімнатні квартири в оренду подорожчали по всій Україні, лише в Чернівцях ціна впала на 2%, а в Луцьку – не змінилась. Таке житло все ще лишається найбільш затребуваним на ринку.

А от ситуація з дво- і трикімнатними помешканнями – різна. Двокімнатні квартири подешевшали на 1% в Ужгороді, в решті міст регіону ціни зросли на 2-11%, окрім Хмельницького, де вони не змінились від січня.

Трикімнатні квартири на заході України подешевшали. У Львові за пів року ціна впала на 8%, в Ужгороді – на 10%, в Рівному – на 8%, в Хмельницькому – на 5%, в Івано-франківську – на 1%. Лише в Луцьку і Чернівцях відбулось подорожчання – на 7 та 12% відповідно.

Щодо оренди будинків, то найбільше – на 50% – ціна впала в Хмельницькому. Далі – Івано-Франківськ, де сьогодні орендувати будинок можна на 25% дешевше, ніж в січні 2025 року. У Рівному ціна знизилась на 12%, у Львові – на 11%.