Житло в центрі Львова - це особлива атмосфера

Житло в центрі Львова – мрія багатьох. Також квартири тут вигідно викупати для ведення бізнесу. Скільки коштують квартири в центрі Львова, пише сайт «Новини.Live» з посиланням на дані профільного порталу ЛУН. У липні 2025 року ціни на житло в центрі Львова зросли в середньому на 1-7% у порівнянні з початком року.

Житло в серці міста

Серцем Львова вважається Галицький район міста, де розташована площа Ринок, Оперний театр, низка музеїв, галерей, історичних будинків на вузьких вуличках.

У липні 2025 року ціни на квартири в Галицькому районі Львова такі:

у новобудовах квадратний метр коштує 2,2-2,7 тис. доларів ;

на вторинному ринку квадратний метр обійдеться в 1,8-2,3 тис. доларів.

Квартира з ремонтом в австрійському будинку коштуватиме від 140 тис. доларів. У покупців є попит на компактні двокімнатні помешкання площею до 60 м2 або на квартири під бізнес – подобова оренда, розміщення офісів.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Де в центрі Львова найдешевше житло

Якщо трохи віддалитися від площі Ринок та проспекту Свободи, можна знайти більш доступні варіанти для купівлі житла. Так, на частині вулиці Замарстинівської, що на межі Галицького і Шевченківського районів міста, житло на вторинному ринку може коштувати 1,3-1,6 тис. доларів за м2.

Двокімнатні квартири у стані під ремонт в цій локації коштують від 70 тис. доларів. Старі квартири малої площі – від 55 тис. доларів.

Проте варто враховувати, що більшість таких квартир потребують серйозних вкладень в ремонт, подекуди – капітальний.

Ціни на новобудови в центрі Львова

У центрі Львова новобудов мало. Частина з них – це реконструкції старих споруд або клубні будинки на 10-20 квартир. У липні 2025 року вартість у таких проєктах становить:

ЖК на вул. Коперника, Князя Романа, Дорошенка – від 2,5 тис. доларів за м 2 ;

; преміум-сегмент із панорамами на Ратушу – від 3 тис. доларів за м2.

Більшість пропозицій – це квартири площею від 50 м2, з підземним паркінгом і дизайнерськими рішеннями в під’їздах.

Раніше ZAXID.NET писав, як виглядають найдешевші квартири для оренди у Львові і в якому районі Львова найдорожче орендувати житло.