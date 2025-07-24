В деяких містах попит знизився на половину, в інших - рекордно зріс

Влітку 2025 року попит на подобову оренду квартир суттєво зріс в Одесі, Тернополі, Черкасах. Як за рік змінились ціни та як часто українці шукають житло в подобову оренду, пише сайт «РБК-Україна» з посиланням на дані порталу «OLX Нерухомість».

Одеса побила власні рекорди

Влітку 2025 року Одеса очолила рейтинг серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. У розпал туристичного сезону тут суттєво зросла як активність користувачів, так і ціни.

Медіанна вартість подобової оренди однокімнатної квартири в Одесі зросла на 50% у порівнянні з літом 2024 року – до 1500 грн на добу. Це найвищий показник зростання серед усіх міст України.

Вочевидь, зростанню цін сприяє попит, що за рік зріс на 67%, випередивши Київ, Львів, Дніпро та Харків. Хоча й пропозиція цього літа зросла на 91%, випередивши пропозицію в Києві на 41%.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Що в інших містах

У порівнянні з літом 2024 року цього літа також суттєво зріс попит на подобову оренду житла в Тернополі – на 39% та в Черкасах – на 30%.

Водночас у більшості обласних центрів попит на подобову оренду знизився:

в Полтаві – на 60%;

в Запоріжжі – на 44%;

в Києві – на 43%;

в Дніпрі – на 36%;

в Харкові – на 27%.

Тенденції літа 2025

Попри активність в окремих регіонах, загальна ситуація на ринку подобової оренди влітку 2025 року показує змішані тенденції. У більшості міст ціни стабільно тримаються на рівні 800-1000 грн за добу.

Водночас Полтава стала другою за темпами зростання цін після Одеси: тут ціна подобових квартир зросла на 38% (до 900 грн/доба), навіть попри падіння попиту.