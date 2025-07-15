За законом, кожен має право заробляти на своєму майні

Здача квартири в оренду – хороший спосіб отримувати щомісячний пасивний дохід. Чи треба для того, щоб здавати власне житло в оренду, реєструватися фізичною особою підприємцем, пише сайт The Page.

Коли можна здавати житло без реєстрації ФОП

Кожен може здавати в оренду власне житло без реєстрації фізичною особою підприємцем. За ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу, власник має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, зокрема для отримання доходу від здачі його в оренду.

Проте потрібно виконати дві умови:

сплачувати податки з доходу від оренди;

здавати лише одну квартиру.

Щодо податків, то без реєстрації підприємцем людина має заплатити в держбюджет 18% від доходу податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Отже, якщо ви здаєте квартиру за 15 тис. грн в місяць, то потрібно буде сплатити 3450 грн в місяць податків.

Податки платяться за звітний рік разом з поданням декларації про доходи.

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Коли потрібно реєструвати ФОП

Якщо людина здає кілька об'єктів нерухомості, щоб на постійній основі отримувати з цього доходи, потрібно зареєструвати ФОП з відповідною Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).

Зазвичай, для такої діяльності оформляють ФОП третьої групи. Тоді потрібно сплачувати з доходу 6% – 5% єдиного податку та 1% військового збору. Окрім того, в 2025 році фізичні особи підприємці мають обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок, сума якого фіксована і становить 5280 грн на квартал.