Попри війну та внутрішню міграцію українці ретельно підходять до вибору житла

У більшості регіонів України попит на купівлю житла в 2025 році впав на 14-20% у порівнянні з минулим роком. До яких квартир покупці втрачають інтерес найшвидше, пише сайт finance.ua.

«Панельки» не пропонувати

Житло в панельних будинках 1960-80-х роках забудови все менше користується попитом серед потенційних покупців. У Києві, Львові, Харкові, наприклад, попит на такі квартири просів на 15-20% у порівнянні з житлом в новобудовах.

Попри нижчу вартість квартир в панельних будинках, пошукачів житла відштовхують такі недоліки:

відсутність сучасного утеплення, низька енергоефективність – це некомфортно і збільшує суму в квитанції за опалення;

можливі приховані проблеми з технічним станом – потреба в заміні мереж, капітальному ремонті;

немає сучасних зручностей – ліфтів, шумоізоляції, паркінгів та укриттів.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Менше – краще, ніж більше

Також все рідше покупці цікавляться великими квартирами і будинками – понад 100 і 300 м2 відповідно. Тут все просто – просторе житло потребує значно більших витрат на обслуговування, навіть якщо в квартирі ніхто не живе.

Люди стали більш раціональними і обирають одно-, двокімнатні квартири в будинках класу «комфорт».

Вплив війни

Війна Росії проти України також вплинула на вибір українцями житла. Попит впав на такі квартири:

на останніх поверхах багатоповерхівок – в містах, що постійно атакує ворог, як-от Київ, Харків, Запоріжжя, попит впав на 25%;

житло без автономного опалення, газових плит та/або систем автономного живлення;

квартири в новобудовах без документів чи від забудовників із сумнівною репутацією.

Навіть попри війну українці ретельно підходять до вибору житла і орієнтуються на комфорт. Навіть у відносно безпечному західному регіоні інтерес до новобудов зменшується, якщо вони розташовані на далекій околиці чи не мають зручного транспортного сполучення з центром.