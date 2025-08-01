Ключі від помешкань від компанії Інтергал-Буд отримали вже понад 30 тис. родин

Будівельну компанію «Інтергал-Буд» заснували у Львові в 2003 році. Сьогодні вона працює в різних регіонах України і виходить на міжнародний ринок як експертка. Розповідаємо, як «Інтергал-Буд» створює середовища і спільноти та розвиває інфраструктуру міста.

Надійність, перевірена роками

Понад 20 років «Інтергал-Буд» утверджується як надійний девелопер, що формує обличчя сучасної України. Львів не став винятком – тут працює підрозділ компанії в західному регіоні, що пропонує не просто квадратні метри, а стиль життя, в якому хочеться зростати, досягати своїх цілей, здійснювати мрії.

Сьогодні компанія входить до трійки лідерів українського ринку житлової нерухомості. Понад 100 реалізованих проєктів, три мільйони м² житла, 20 міст України – це результат системної роботи команди професіоналів, яка щодня вдосконалює кожен етап будівництва: від концепції до здачі ключів.

У 2024 році «Інтергал-Буд» визнали лідером серед недержавних девелоперів України та віддали перше місце за обсягами житлового будівництва. Кожну десяту квартиру, введену в Україні в експлуатацію торік, збудувала компанія «Інтергал-Буд».

Створюючи обличчя міста

У Львові «Інтергал-Буд» став синонімом якості. ЖК «Сіті» на проспекті Чорновола, ЖК «Семицвіт» на вул. Шевченка, торгово-офісні центри «Інтерсіті» на проспекті Червоної калини і Чорновола доповнили міський ландшафт і стали добре відомими львів’янам центрами тяжіння в своїх локаціях.

Зараз компанія зводить у місті житлові комплекси різного класу – MillTown на вул. Лемківській, що включає в себе бізнес-центр класу А, MHouse на вул. Миколайчука, CityHouse на вул. Липинського, Wings на вул. Героїв Крут у Сокільниках. Це сучасні будинки з розвиненою інфраструктурою, комфортним плануванням, дизайнерським підходом до оздоблення та безпечним прибудинковим простором.

ЖК MHouse

А нещодавно «Інтергал-Буд» оголосив про старт двох нових проєктів – це ЖК бізнес-класу «Зоряні» та комплекс преміум-сегменту житлової нерухомості Urban Residence. Перший буде розташований в одному з зелених мікрорайонів Львова на перетині вулиць Любінська – Садова і доповнить та осучаснить його інфраструктуру новими просторами. Другий – стане частиною вулиці Героїв УПА.

ЖК Зоряні

Місто, природа і люди – гармонія в архітектурі

Компанія приділяє особливу увагу екологічності проєктів. Нові житлові комплекси – гармонійно вписані в навколишнє середовище, мають зелені зони, сквери, дитячі майданчики та місця для відпочинку. Тут розуміють цінність кожного метра природи у місті й прагнуть створити житло, в якому хочеться дихати на повні груди.

У ЖК компанії є місця для відпочинку і дорослих, і малих

Інновації в кожній цеглині

Компанія «Інтергал-Буд» інвестує в технології та матеріали, що відповідають європейським стандартам. Інтелектуальні системи безпеки, енергоефективність, smart-рішення в інженерії – усе це вже є частиною нових проєктів «Інтергал-Буду». А прозорий процес купівлі, клієнтський сервіс та юридичний супровід – ще один аргумент на користь довіри до бренду.

БЦ MillTown

Будівництво не лише будинків, а й спільнот

«Ми віримо, що сучасне житло – це не лише стіни й дахи, а середовище, що формує стиль життя. Саме тому «Інтергал-Буд» активно підтримує місцеві ініціативи, займається благоустроєм районів, сприяє розвитку локального бізнесу та створенню суспільно важливих просторів», – кажуть в компанії.

«Інтергал-Буд» – це про впевненість в завтрашньому дні. Мета компанії – не просто звести будівлі, а дати людям дім, до якого хочеться повертатися. І вона доводить це не словами, а справами – щодня, в кожному проєкті, в кожному дворі, який оживає з появою мешканців. Це можуть підтвердити вже понад 30 тисяч українських сімей, які живуть у понад 190 будинках, зведених компанією.

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