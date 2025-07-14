Оновлений відділ «Інтергал-Буду» вже працює

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» відкрила оновлений відділ продажу Західного регіону в центрі Львова. Приміщення – майже втричі більше за попередній офіс і вже чекає на інвесторів, які мріють про власне житло. На урочистому відкритті простору девелопер також оголосив про офіційний старт продажу в ЖК бізнес-класу «Зоряні».

Офіс компанії, як і раніше, розташований на площі Старий ринок, 8, за декілька хвилин пішки від Площі Ринок. Проте тепер він працює в іншому крилі і має площу майже 170 м2.

Оновлений відділ продажу вже чекає інвесторів / «Інтергал-Буд»

Збільшити площу відділу продажу – стратегічне рішення компанії з огляду на кількість нових проєктів у Львові, що стартували у 2024-2025 роках.

Оновлений простір забезпечить якісний сервіс для інвесторів. Він спроєктований з урахуванням сучасних вимог – є комфортна гостьова та дитяча зони, зони для консультацій, обслуговування клієнтів, кабінет оформлення договорів. Інвестори, які вже встигли побувати тут, відзначають високу якість обслуговування та затишну атмосферу нового офісу.

На урочистому відкритті оголосили про старт продажу у ЖК «Зоряні» / «Інтергал-Буд»

Під час відкриття оголосили про старт продажу у ЖК «Зоряні»

Під час урочистого відкриття нового відділу продажу, на який запросили експертів з нерухомості та постійних клієнтів, компанія «Інтергал-Буд» також оголосила про офіційний старт продажу квартир у ЖК «Зоряні».

«Ми віримо, що кожне місто заслуговує на архітектуру, що надихає. І саме з цією ідеєю у Львові стартував наш новий проєкт – житловий комплекс «Зоряні». Нові будинки на вулиці Зоряній у Львові – це про сучасну архітектуру, зручну локацію, продумані планування та атмосферу, де хочеться реалізовувати свої житлові мрії», – говорять в компанії.

Подія відбулася у затишній та святковій атмосфері / «Інтергал-Буд»

Житловий комплекс бізнес-класу «Зоряні» вигідно вирізняється своєю локацією: він розташований на вул. Зоряній, 39. Це – затишна оселя в тихому зеленому районі з одночасним доступом до головних транспортних артерій міста та ділових кварталів, розвиненої міської інфраструктури. Поблизу розташовані вулиці Любінська, Садова і Кульпарківська, тож все необхідне буде поруч. До центру міста – лише 15 хвилин.

ЖК «Зоряні» вирізняється чудовим розташуванням у мальовничій локації / «Інтергал-Буд»

Три будинки комплексу розташовані на закритій території із цілодобовим відеонаглядом, де є все потрібне для комфортного життя:

власна школа й дитячий садок;

закритий двір без машин і надійне укриття;

підземний паркінг на 260+ місць з ліфтовим доступом;

променади й алеї для прогулянок;

ігрові майданчики для дітей різного віку;

зони для прогулянок з чотирилапими улюбленцями;

місця для зберігання велосипедів, візочків і самокатів;

кав’ярні, магазини, салони краси тощо.

У комплексі доступні квартири з балконами і лоджіями, а також видові квартири на 8 – 13 поверхах: однокімнатні – площею від 36 м2, двокімнатні – від 48 м2 і трикімнатні – від 77 м2.

Кожен зможе обрати своє помешкання мрії / «Інтергал-Буд»

Більше про ЖК «Зоряні» можна дізнатися за номером +38 (098) 788-11-88 або ж в оновленому відділі продажу компанії «Інтергал-Буд» на площі Старий ринок, 8.

«Чекаємо на вас у новому відділі продажів, де все сяє: простір, настрій і майбутнє!», – запрошують в компанії.

Компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже понад 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.