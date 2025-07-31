Висота стелі впливає на відчуття простору, мікроклімат, дизайн приміщення та на рахунки за комуналку

Часто в оголошеннях про продаж житла високі стелі є акцентом, що має підвищити привабливість нерухомості. Проте надто високі стелі можуть, навпаки, створити незручності в щоденному житті. Про переваги й недоліки високих стель і про оптимальну висоту стелі в квартирі пише сайт РБК-Україна.

Чому висота стелі важлива

Висота стелі впливає на атмосферу в приміщенні, його мікроклімат, відчуття простору, варіанти дизайну і навіть на рахунки за комунальні послуги.

У кімнаті з високими стелями здається, що повітря – легше, а простір – більший. Такі кімнати виглядають елегантно, а великий об’єм дозволяє реалізувати креативні ідеї для інтер’єру.

Високі стелі дозволяють також встановити великі вікна, що наповнюють кімнату природним світлом. Однак, якщо стелі занадто високі, це може створити відчуття холодності або порожнечі, тому важливо зберігати баланс.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Переваги високих стель

Високі стелі – це додаткові можливості для дизайну інтер’єру, створення акцентних елементів, встановлення багаторівневого освітлення.

Зі справді високими стелями є можливість обладнати антресолі як додаткове місце для зберігання чи створити свій затишний куточок під стелею.

Мінуси високих стель

Одним із найбільших недоліків високих стель є зростання споживання енергії на опалення, адже площа помешкання значно більша. Особливо це важливо, якщо в помешканні старі вікна, що погано утримують тепло.

Також високі стелі створюють складнощі при установці освітлення або при виконанні дрібних робіт, як-от зміна лампочок. В такому житлі без драбини на щодень просто не обійтися.

Оптимальна висота стелі

В Україні традиційно встановлюють стелі висотою 2,5-2,7 м, що є стандартом для багатоквартирних будинків. У новобудовах висота стель коливається від 2,7 до 2,85 м. Це оптимальна висота, що дозволяє і відчувати простір, і мати добре освітлення, і реалізувати дизайнерські ідеї, і, при цьому, зробити житло енергоощадним. Під час вибору житла подумайте про практичні аспекти додатково простору під стелею.

Традиційна висота стель в різних країнах залежить від їх клімату, культурних традицій тощо. Проте в сучасних будинках в країнах ЄС найчастіше зустрічається висота стель 2,55-2,7 м, що підтверджує, що це є оптимальним варіантом.