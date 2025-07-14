Уже не в моді: від яких дизайнерських рішень слід відмовитись під час ремонту
Технології і дизайн не стоять на місці, тож те, що було в тренді ще пару років тому, сьогодні втрачає позиції. Від яких дизайнерських рішень під час ремонту квартири в новобудові слід відмовитись в 2025 році, пише сайт «Новини. Live».
Мінімалізму – ні
Улюблений багатьма стиль мінімалізму – нейтральні кольори, стриманість, мінімум декору – вже не в моді. У 2025 році домінують дизайни з більш яскравими кольорами, різноманітними текстурами, деталями тощо.
«Люди хочуть життя, тепла, душевності, речей з історією. У центрі – індивідуальність, а не універсальність», – коментують дизайнери.
Максималізму – теж ні
На противагу світлому мінімалізму в моді також був темний максималізм – з глибокими відтінками, насиченими фактурами, великою кількістю декору. Проте сьогодні цей стиль вважається надто «важким» для щоденного життя.
«Людям потрібен баланс», – вважають фахівці в галузі дизайну.
Тож у 2025-му в домівки повертається скандинавська естетика з її стриманими кольорами. Проте до цього додаються тепло, фактурність і атмосфера турботи.
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Округлість замість гостроти
Чіткі геометричні силуети, жорсткі кути та глянцеві поверхні – вже в минулому. У 2025 році формується тренд на м’якість, округлість і природність:
стільці з вигнутими спинками;
аркові прорізи;
круглі столи тощо.
Головне завдання нового інтер’єру – не вражати, а заспокоювати. Вдома має бути затишно.
Стіни без контрастів
Раніше часто можна було зустріти поради дизайнерів про акцентну стіну в інтер’єрі. У 2025 році про них можна забути. Сьогодні в моді – цілісність і глибина, тож стіни в кімнаті фарбуються в один колір. Простір має бути гармонійним, а не побудованим на контрастах.
Бувай, біла кухне!
Впродовж тривалого часу улюбленицею багатьох дизайнерів була повністю біла кухня як символ чистоти і простору. У 2025 році такій кухні бракує індивідуальності, тож пора попрощатися з нею.
Сьогодні світлі фасади варто доповнити дерев'яними текстурами, кольоровими акцентами, додати в простір глибини та естетики.
Туди ж – відкрите планування
Концепція open space також переглядається в 2025 році. Хоч вона – це про світло й повітря, але також і про шум, відсутність приватності, труднощі зі зонуванням.
У 2025 році варто делікатно розмежовувати функціональні зони, використовуючи ширми, легкі перегородки, освітлення. Простір для життя має бути логічно організованим.
Індустріальна естетика – теж ні
Відкриті труби, бетонні стіни, металеві балки – індустріальна брутальність, що довго була в моді. Проте такий інтер’єр – холодний і нежитловий.
У тренді – натуральні матеріали, текстиль, деревина, кольори природи. Ставка – на тактильність, органічність і зв’язок з навколишнім середовищем.
Який інтер’єр актуальний в 2025 році
У 2025 році в тренді персоналізовані рішення, теплота і глибина, поєднання емоцій та функціональності.
Повністю відмовлятися від улюбленого стилю немає потреби, але варто адаптувати простір до нових вимог часу. Щоб житло виглядало стильно, сучасно і затишно:
використовуйте антикварні меблі чи hand-made декор для позначення унікальності простору;
обирайте теплі, природні відтінки, що створюють затишок;
надайте перевагу м’яким формам, натуральним матеріалам та функціональному зонуванню;
навіть у максималізмі зберігайте баланс, щоб простір не виглядав перевантаженим.