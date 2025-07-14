Головний тренд 2025 року - бути собою і жити затишно

Технології і дизайн не стоять на місці, тож те, що було в тренді ще пару років тому, сьогодні втрачає позиції. Від яких дизайнерських рішень під час ремонту квартири в новобудові слід відмовитись в 2025 році, пише сайт «Новини. Live».

Мінімалізму – ні

Улюблений багатьма стиль мінімалізму – нейтральні кольори, стриманість, мінімум декору – вже не в моді. У 2025 році домінують дизайни з більш яскравими кольорами, різноманітними текстурами, деталями тощо.

«Люди хочуть життя, тепла, душевності, речей з історією. У центрі – індивідуальність, а не універсальність», – коментують дизайнери.

Максималізму – теж ні

На противагу світлому мінімалізму в моді також був темний максималізм – з глибокими відтінками, насиченими фактурами, великою кількістю декору. Проте сьогодні цей стиль вважається надто «важким» для щоденного життя.

«Людям потрібен баланс», – вважають фахівці в галузі дизайну.

Тож у 2025-му в домівки повертається скандинавська естетика з її стриманими кольорами. Проте до цього додаються тепло, фактурність і атмосфера турботи.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Округлість замість гостроти

Чіткі геометричні силуети, жорсткі кути та глянцеві поверхні – вже в минулому. У 2025 році формується тренд на м’якість, округлість і природність:

стільці з вигнутими спинками;

аркові прорізи;

круглі столи тощо.

Головне завдання нового інтер’єру – не вражати, а заспокоювати. Вдома має бути затишно.

Стіни без контрастів

Раніше часто можна було зустріти поради дизайнерів про акцентну стіну в інтер’єрі. У 2025 році про них можна забути. Сьогодні в моді – цілісність і глибина, тож стіни в кімнаті фарбуються в один колір. Простір має бути гармонійним, а не побудованим на контрастах.

Бувай, біла кухне!

Впродовж тривалого часу улюбленицею багатьох дизайнерів була повністю біла кухня як символ чистоти і простору. У 2025 році такій кухні бракує індивідуальності, тож пора попрощатися з нею.

Сьогодні світлі фасади варто доповнити дерев'яними текстурами, кольоровими акцентами, додати в простір глибини та естетики.

Туди ж – відкрите планування

Концепція open space також переглядається в 2025 році. Хоч вона – це про світло й повітря, але також і про шум, відсутність приватності, труднощі зі зонуванням.

У 2025 році варто делікатно розмежовувати функціональні зони, використовуючи ширми, легкі перегородки, освітлення. Простір для життя має бути логічно організованим.

Індустріальна естетика – теж ні

Відкриті труби, бетонні стіни, металеві балки – індустріальна брутальність, що довго була в моді. Проте такий інтер’єр – холодний і нежитловий.

У тренді – натуральні матеріали, текстиль, деревина, кольори природи. Ставка – на тактильність, органічність і зв’язок з навколишнім середовищем.

Який інтер’єр актуальний в 2025 році

У 2025 році в тренді персоналізовані рішення, теплота і глибина, поєднання емоцій та функціональності.

Повністю відмовлятися від улюбленого стилю немає потреби, але варто адаптувати простір до нових вимог часу. Щоб житло виглядало стильно, сучасно і затишно: