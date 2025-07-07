Не кладіть цю плитку у ванній і туалеті: матимете більше проблем, ніж краси
Часто під час ремонту власники житла обирають для оздоблення санвузла світлу глянцеву плитку, щоб візуально збільшити маленьке приміщення та зробити його вигляд «свіжим і чистим». Чому це не працює і яку альтернативу обрати, пише сайт «Новини.Live».
Видно абсолютно все
На світлій глянцевій плитці видно абсолютно все – кожен патьок води, бульку від мила, волосинку, слід від пальця чи підошви капців, лап тварин, сліди від зубної пасти тощо. А якщо ще й світло падає на плитку під кутом, то вона буквально перетворюється на дзеркало, що відображає всі недоліки. Окрім того, біла плитка з часом може місцями пожовтіти, що просто зіпсує вигляд ванної кімнати чи туалету.
У приміщенні зі світлою глянцевою плиткою потрібно все вимивати щоденно. Але навіть ця рутина не гарантує очікуваного вигляду ванної.
Якщо дуже хочеться додати світлих відтінків в оздоблення ванної кімнати, можна вибрати матову плитку або плитку з легким візерунком.
Небезпека травмування
Волога глянцева плитка – це небезпека серйозного травмування у ванній кімнаті. Щороку у ванних кімнатах травмуються сотні людей – ідеться про переломи, травми голови, забої. Особливо ризиковано користуватися ванною з глянцевою плиткою дітям, вагітним та літнім людям.
Замість глянцю в такому типі приміщень найкраще використовувати покриття, що має антиковзкий ефект – відповідне маркування буде на упаковці або в сертифікаті на товар.
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Сумнівна естетика
Білий колір у випадку домінування в інтер’єрі створює ефект холоду, а глянець лише посилює цей ефект. Світло відбивається надто яскраво, поверхня сліпить очі, інтер’єр виглядає одноманітно. Затишку в такій ванній кімнаті годі й шукати. Окрім того, надлишок глянцю здатен з’їдати об’єм, що його має додавати світлий колір.
Щоб ванна кімната виглядала сучасно, але не стерильно, краще комбінувати білу плитку з іншими кольорами: пастельними, пісочними, сірими, графітовими. Вони додають простору текстури, глибини й візуального тепла.
Яка є альтернатива
Щоб оздобити ванну кімнату чи туалет в світлих тонах, але не ризикувати здоров’ям і не витрачати безліч часу на прибирання, варто звернути увагу на такі варіанти:
- матовий білий колір з фактурою;
- сатинова плитка – компроміс між блиском і практичністю;
- плитка під камінь або бетон – візуальна глибина та антиковзкий ефект;
- моделі з мікрорельєфом або насічками – сучасно та безпечно.
Те, що виглядає добре на картинці, не завжди практично і красиво в реальному житті. Тому до вибору плитки у ванну кімнаті варто підійти ретельно.