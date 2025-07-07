У світлому оздобленні ванної кімнати є свої підводні камені, про які варто знати перед ремонтом

Часто під час ремонту власники житла обирають для оздоблення санвузла світлу глянцеву плитку, щоб візуально збільшити маленьке приміщення та зробити його вигляд «свіжим і чистим». Чому це не працює і яку альтернативу обрати, пише сайт «Новини.Live».

Видно абсолютно все

На світлій глянцевій плитці видно абсолютно все – кожен патьок води, бульку від мила, волосинку, слід від пальця чи підошви капців, лап тварин, сліди від зубної пасти тощо. А якщо ще й світло падає на плитку під кутом, то вона буквально перетворюється на дзеркало, що відображає всі недоліки. Окрім того, біла плитка з часом може місцями пожовтіти, що просто зіпсує вигляд ванної кімнати чи туалету.

У приміщенні зі світлою глянцевою плиткою потрібно все вимивати щоденно. Але навіть ця рутина не гарантує очікуваного вигляду ванної.

Якщо дуже хочеться додати світлих відтінків в оздоблення ванної кімнати, можна вибрати матову плитку або плитку з легким візерунком.

Небезпека травмування

Волога глянцева плитка – це небезпека серйозного травмування у ванній кімнаті. Щороку у ванних кімнатах травмуються сотні людей – ідеться про переломи, травми голови, забої. Особливо ризиковано користуватися ванною з глянцевою плиткою дітям, вагітним та літнім людям.

Замість глянцю в такому типі приміщень найкраще використовувати покриття, що має антиковзкий ефект – відповідне маркування буде на упаковці або в сертифікаті на товар.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Сумнівна естетика

Білий колір у випадку домінування в інтер’єрі створює ефект холоду, а глянець лише посилює цей ефект. Світло відбивається надто яскраво, поверхня сліпить очі, інтер’єр виглядає одноманітно. Затишку в такій ванній кімнаті годі й шукати. Окрім того, надлишок глянцю здатен з’їдати об’єм, що його має додавати світлий колір.

Щоб ванна кімната виглядала сучасно, але не стерильно, краще комбінувати білу плитку з іншими кольорами: пастельними, пісочними, сірими, графітовими. Вони додають простору текстури, глибини й візуального тепла.

Яка є альтернатива

Щоб оздобити ванну кімнату чи туалет в світлих тонах, але не ризикувати здоров’ям і не витрачати безліч часу на прибирання, варто звернути увагу на такі варіанти:

матовий білий колір з фактурою;

сатинова плитка – компроміс між блиском і практичністю;

плитка під камінь або бетон – візуальна глибина та антиковзкий ефект;

моделі з мікрорельєфом або насічками – сучасно та безпечно.

Те, що виглядає добре на картинці, не завжди практично і красиво в реальному житті. Тому до вибору плитки у ванну кімнаті варто підійти ретельно.