Будинки середнього цінового сегменту - на піку популярності, як-от ЖК MHouse від компанії Інтергал-Буд

Ринок нерухомості в Україні загалом адаптувався до умов війни, став менш емоційним, хоча і відчуває тиск через інфляцію та доступність іпотеки. Яке житло в Україні – в лідерах за попитом, розповів бренд і бізнес-директор порталу ЛУН Денис Суділковський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Стрімко дорожчають через високий попит

У 2025 році на ринку нерухомості України найбільша активність спостерігається в сегментах економ і комфорт.

«За даними ЛУН, саме ці квартири найшвидше продаються й дорожчають. Вартість економ-житла зростає швидше, ніж преміум, оскільки саме в цьому сегменті найбільший попит», – говорить Денис Суділковський.

Водночас преміум-сегмент ще не відновився до рівня 2021-го року, угод тут мало, а покупці вичікують. Основний рух – у доступному житлі, яке покупці реально можуть собі дозволити.

Що буде з цінами на квартири в 2026 році

За минулий рік ціни на квартири зросли майже в усіх регіонах. На вторинному ринку середня ціна по країні зросла на 5% лише за перші п’ять місяців 2025 року. Рекордне зростання – на 23% за рік – у Рівному.

На первинному ринку середній приріст ціни становить 14%. Рекорд – 33% – показав Кропивницький.

«Прогнози на 2026 рік – обережно оптимістичні: за оцінкою аналітиків ЛУН, очікується подальша стабілізація та плавне зростання, проте в першу чергу все залежить від ситуації на фронті», – прокоментував Денис Суділковський.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що ціни на житло в західному регіоні поступово почали знижуватися і відповідати попиту на квартири. Водночас вони все ще залишаються найвищими в Україні.