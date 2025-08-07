Найдорожчі міста України - Львів, Київ, Ужгород

У липні 2025 року Львів вийшов на перше місце в Україні за ціною житла на первинному ринку. Середня ціна квадратного метру тут становить 57,6 тис. грн. За пів року вона зросла на 3%. Проте це – стабільний і прогнозований ріст без перегріву, ідеться в дослідженні профільного порталу ЛУН.

Рейтинг міст України за цінами на житло в новобудовах

Львів посідає в рейтингу перше місце і за ціною, і за попитом. Цьому сприяють нові проєкти, конкуренція між забудовниками. Покупці залишаються активними.

Не знаєте, якого забудовника обрати? Віддавайте перевагу лідеру на ринку. «Інтергал-Буд» має першість серед приватних забудовників України. За 21 рік існування компанія досягла значних результатів у сфері будівництва житлової та комерційної нерухомості. Та головне – в «Інтергал-Буд» знають, як вести будівництво за рахунок власних коштів та без жодної недобудови.

Далі в рейтингу – Київ та Ужгород. У столиці середня ціна квадратного метра в новобудовах становить 54 тис. грн, що лише на 1% більше, ніж пів року тому. А в Ужгороді середня ціна зросла на 3% і в липні становила вже 47,3 тис. грн.

Далі в рейтингу такі міста:

Одеса – 46,2 тис. грн за м2 (+14%);

Дніпро – 45,8 тис. грн (-7%);

Рівне – 42 тис. грн (+10%);

Чернівці – 42 тис. грн (+1%);

Вінниця – 41,6 тис. грн (+2%);

Кропивницький – 39,9 тис. грн (-13%);

Луцьк – 38,5 тис. грн (+5%);

Івано-Франківськ – 36 тис. грн (+2%);

Полтава – 34 тис. грн (без змін);

Житомир – 33,3 тис. грн (+11%);

Черкаси – 32,1 тис. грн (+5%);

Тернопіль – 32 тис. грн (+9%);

Чернігів – 31,4 тис. грн (+6%);

Хмельницький – 29,9 тис. грн (+7%);

Миколаїв – 29,4 тис. грн (без змін);

Харків – 27,9 тис. грн (+4%);

Суми – 26 тис. грн (без змін);

Запоріжжя – 25 тис. грн (-7%).

Середня ціна квадратного метра в новобудовах по Україні (інфографіка - ЛУН)

Рейтинг міст за цінами на житло в новобудовах демонструє подорожчання квадратного метру в більшості регіонів, навіть наближених до зони бойових дій.