Перший будинок в ЖК Wings готується до здачі вже цього року

Вже у 2026 році планується здача двох перших будинків в ЖК Wings. Він будується на вул. Героїв Крут, 6в у Сокільниках – мальовничому і розвинутому передмісті Львова. Розповідаємо, які переваги пропонує ЖК мешканцям і чому жити тут – справді добре.

Ідеальна локація

Житловий квартал розташований у Сокільниках по вул. Героїв Крут, 6в. Завдяки вдалому розташуванню мешканці отримують всі переваги життя за містом – свіже повітря, спокійну атмосферу та комфорт – і, водночас, мають швидкий доступ до всієї міської інфраструктури Львова: торгових центрів, освітніх закладів, медичних установ та розважальних комплексів.

Розташування ЖК Wings – це:

доступ до зелених зон передмістя;

7 хвилин на авто до ТРЦ King Cross та Victoria Gardens;

швидкий доїзд до Стрийського парку і «Боднарівки»;

іподром неподалік;

відпочинковий простір Ducks Lake поблизу;

близько до стадіону «Арена Львів»;

поруч – дорога в напрямку рекреаційних зон поблизу, Карпат, кордону.

На території Сокільників є кілька урочищ, а також – озер.

Всередині ЖК

Інфраструктура ЖК Wings продовжує атмосферу близькості природи, спокою і комфорту. На закритій для авто території розташовані зелені зони, дитячі та спортивні майданчики, зони для вигулу тварин, приміщення для ОСББ та для зберігання дитячих візків і велосипедів.

Також у комплексі Wings передбачена вся необхідна комерційна інфраструктура, щоб життя мешканців щодня було максимально комфортним і безпечним.

Кожна квартира в ЖК Wings – це простір для ваших ідей. Різноманітність планувань дозволяє знайти варіант для будь-якої родини – можна вибрати і маленьку квартиру, і просторе сімейне помешкання, квартири з балконами та лоджіями. Всі квартири ЖК оснащені сучасними інженерними системами, зокрема, котлами індивідуального опалення, та готові до втілення будь-яких дизайнерських рішень.

Окремо варто згадати про підземний паркінг в ЖК Wings на 198 місць. Підземний паркінг має ліфтовий доступ, а також виконує функцію укриття, відповідно до сучасних вимог. До слова, продаж місць в підземному паркінгу ЖК Wings вже стартував.

Отже, житло в ЖК Wings має низку переваг:

розташування – мальовниче і розвинене передмістя з чудовим доїздом до центру Львова;

торгові центри, спортивні та розважальні заклади поблизу;

близькість природи, зокрема водойм;

закрита територія без авто;

своє облаштоване укриття;

дитяча, спортивна і відпочинкова інфраструктура;

підземний і гостьовий паркінги;

зелені зони;

комерційні приміщення на перших поверхах.

ЖК Wings від компанії «Інтергал-Буд» – це місце, де мрії про ідеальний будинок стають реальністю. Дізнатися більше про новий житловий комплекс в Сокільниках можна на за посиланням або у відділі продажу за номером +380675069036 (Львів, площа Старий ринок, 8).