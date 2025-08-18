Якщо власникам нерухомості є дитина, це убезпечує житло від поділу після розлучення

Якщо житло оформлене на дитину, це захищає його від ризиків, пов’язаних із розлученням, судовими спорами чи спадковими конфліктами. Як батьки можуть передати житло дитині, окрім як за договором дарування, пише сайт «Новини.Live».

Договір купівлі-продажу

Якщо йдеться про купівлю сім’єю нового житла, то найбільш надійним способом убезпечити квартиру, передавши її дитині, буде одразу оформити угоду на неї. У такому випадку батьки виступають ініціаторами угоди, а право власності на житло одразу переходить дитині.

Переваги цього способу:

захист житла від поділу майна між подружжям у разі розлучення;

не потрібно оформлювати дарчу чи заповіт, що спрощує процедуру;

зменшуються ризики судових спорів з іншими спадкоємцями в майбутньому.

Для укладення такої угоди потрібна згода органів опіки та піклування, оскільки дитина є неповнолітньою. До 18 років розпоряджатися квартирою дитина зможе лише за згодою батьків і органів опіки – продаж житла або здача його в оренду можливі тільки з дозволу органів опіки.

Заповіт

Заповіт – це класичний інструмент для передачі житла. Для цього потрібно лише вказати дитину в заповіті і обов’язково оформити документ в нотаріуса.

Важливо, що заповіт можна змінити або скасувати в будь-який момент. Окрім того, тут немає потреби в дозволі органів опіки.

Проте в цьому випадку лишається ризик, що після смерті власника заповіт можуть оскаржити інші родичі, які належать до першої черги спадкування (батьки, подружжя, інші діти).

Для чого оформляти квартиру на дитину

Під час оформлення нерухомості на дитину ідеться про певні стратегічні цілі на майбутнє, як-от:

захист від поділу після розлучення – майно, що належить дитині, не підлягає поділу між батьками;

мінімізація спорів – оформлення на дитину зменшує шанси інших родичів претендувати на майно;

фінансова безпека – дитина отримує власність, що може стати основою для її майбутнього.

Проте під час оформлення нерухомості на дитину потрібно враховувати, що до 18 років вона не зможе самостійно розпоряджатися нею. До 14 років всі угоди проводять батьки чи опікуни, а з 14 до 18 років – за їхньою згодою та з дозволом органів опіки.