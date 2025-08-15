Більше сімей, які постраждали від війни, зможуть отримати власне житло

Держава компенсуватиме переселенцям та мешканцям прифронтових територій до 70% першого внеску за нове житло і покриватиме частину внесків за програмою «єОселя». Відповідну постанову, розроблену міністерством соціальної політики, ухвалив уряд, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За що заплатить держава

Згідно з постановою уряду, людина може розраховувати, що держава покриє за неї:

70% розміру першого внеску за кредитом за програмою «єОселя» (але не більше 30% ціни житла вартістю до 2 млн грн);

сплату протягом першого року дії договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більше 70% суми щомісячного зобов’язання);

40 тис. грн на оплату послуг, разових комісій, зборів (окрім державного мита) та страхових платежів за кредитом.

Громади теж можуть допомогти

Допомога на придбання житла переселенцям надаватиметься за рахунок державного бюджету. Для співфінансування за кредитом можуть бути залучені гроші міжнародної технічної і благодійної допомоги, гроші місцевих бюджетів.

«Тобто громада, до якої перемістились ВПО і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може, за бажанням, дофінансувати ще частину кредиту, що має сплачувати людина», – пояснюють в Мінсоцполітики.

Як отримати допомогу

Допомога надаватиметься переселенцям, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та приїхали з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, або проживають на прифронтових територіях. Повний перелік можна дізнатися за посиланням.

Для отримання допомоги потрібно звернутися зі заявою у довільній формі до уповноваженого банку.

Після того, як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та ухвалить рішення про призначення допомоги, він перерахує на рахунок людини, відкритий в уповноваженому банку, суму державної допомоги в розмірі, визначеному в договорі.

Гроші будуть на ескроу-рахунку. Це рахунок для умовного зберігання грошей, з яких перерахування допомоги відбуватиметься, якщо людина сплатила 30% розміру першого внеску та в подальшому своєчасно сплачуватиме щомісячні платежі за кредитом.

Важливою умовою є те, що під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).