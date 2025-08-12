Окрім середніх поверхів та наявності укриття в українців з'явились неочевидні питання до нерухомості

Ціна і площа квартири все ще залишаються основними критеріями вибору під час купівлі житла для українців. Проте за час війни в людей з’явилися нові запити, що раніше були неактуальними. Про які саме запити на ринку нерухомості йдеться, пише «24 канал».

Основні критерії вибору

Згідно з дослідженням порталу OLX Нерухомість, найбільше покупців звертають увагу на такі параметри під час купівлі житла:

ціна – 79%;

площа – 74%;

кількість кімнат – 74%;

розташування (район) – 71%;

інфраструктура поблизу – 69%.

Також потенційних покупців цікавить наявність місця для паркування машини, стан квартири і будинку в цілому, а також – прибудинкової території. Звертають увагу вони і на планування помешкання.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Нові критерії вибору

Водночас під час війни в українців з’явилися і нестандартні запити. Вони стосуються деталей, на які раніше не звертали уваги. Окрім наявності надійного укриття в будинку чи поруч з ним, ідеться про такі вимоги покупців:

відстань до критичних об'єктів;

зручність евакуації;

наявність транспорту та виїздів.

Житло поблизу стратегічних об'єктів, таких як військові частини чи об'єкти критичної інфраструктури, стало небажаним. Безпечнішими, на думку потенційних покупців, є спокійні спальні райони.

Також для українців важливо, щоб будинок чи квартира мали альтернативні джерела енергопостачання на випадок тривалих відключень світла та для підтримки роботи інфраструктури будинку – ліфтів, насосів води тощо.