Оренда як тест і відкладений попит - нові особливості ринку

В Україні спостерігається тенденція зростання попиту на довгострокову оренду та відкладання купівлі житла. Окрім війни і очевидної безпекової ситуації, на ринок також вплинули заяви американського президента Дональда Трампа. Як саме, ідеться в огляді сайту The Page.

Гойдалки з Трампом

На настрої покупців на ринку нерухомості в Україні впливають не лише новини з фронту, а й політичні новини. При чому не тільки внутрішні українські, а й міжнародні, говорить бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

«Обрання Трампа президентом підняло бажання “жити зараз” та купувати житло, його подальші дії – скоротили оптимізм. Останні заяви (можливі нові санкції проти Росії – ред.) – знову надихнули», – пояснює Денис Суділковський.

Оренда як тест району на безпеку

Безпекова ситуація в Україні, особливо в містах, що часто зазнають російських атак, спонукає потенційних покупців житла відкладати плани купівлі. Натомість люди частіше цікавляться довгостроковою орендою. Навіть люди, які мають достатні заощадження для купівлі житла, можуть займати вичікувальну позицію.

Довгострокова оренда також дозволяє протестувати район, в якому сім’я планувала купити нерухомість: якість укриттів, зручність логістики тощо.

Відкладають, але не відмовляються

Навіть попри емоційні гойдалки американського президента та комбіновані атаки росіян на українські міста 62% українців все ж розглядають можливість купівлі власного житла у найближчі п’ять років, ішлося в квітневому опитуванні порталу «OLX Нерухомість».

Головна причина того, що українці все ж планують купувати житло – це небажання відкладати життя через війну. Це, зокрема, стосується переселенців, які раніше сподівалися швидко повернутися додому, але зрозуміли, що це не станеться у короткостроковій перспективі.

Часто додатковим стимулом до покупки нерухомості стає вигідна ціна або готовність продавців до глибокого торгу. Коли об’єкт, умовно, на 10% дешевший за аналоги, клієнти не зважають на повітряні тривоги та невизначеність. Хоча про надто дорогу нерухомість тут не йдеться.