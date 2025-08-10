Технологія будівництва може знижувати ризик серйозного пошкодження будинку під час ударів дронами і ракетами

Для тих, хто вибирає житло для купівлі чи оренди в Україні в 2025 році, важливо не тільки те, на якому поверсі квартира і чи є в будинку або поруч укриття, а також і те, якої конструкції будинок. Деякі конструкції більш міцні і гнучкі, що зменшує шанси на серйозне пошкодження житла. Які конструкції будинків найбільше відповідають вимогам безпеки, ідеться на сайті «Новини.Live».

Найбільш надійні

Найбільш надійними сьогодні вважаються будинки, зведені за монолітно-каркасною технологією. Вони краще за інші поглинають ударні хвилі завдяки гнучкості конструкції.

Цегляні будівлі теж вважаються міцними, проте тут також важливо, щоб вони мали міцні перекриття і належне армування.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Підвищений ризик

Найбільш вразливими в умовах війни в Україні є панельні будинки. Це масова забудова радянського часу, що зводилась без урахування ризиків воєнного часу. Конструкційна слабкість панельних будинків полягає в жорстких з'єднаннях та тонких стінах. При влучанні навіть у сусідній будинок такі споруди можуть зазнати критичних руйнувань.

Додаткова безпека

Окрім того, за якою конструкцією зведений каркас будинку, потрібно звернути увагу й на інші його особливості. А саме:

товсті перекриття між поверхами (від 20 см);

двокамерні склопакети, що частково витримують вибухову хвилю;

відсутність тріщин і ознак деформацій на фасаді;

якісні вхідні двері з металевими коробками.

Звісно, під час вибору житла потрібно також звернути увагу на його розташування, зокрема, близькість до критичної інфраструктури чи стратегічних об’єктів, що може підвищувати ризики атаки.

Окрім того, потрібно переконатись, що будинок, житло в якому вам імпонує, має зручні під’їзди для автомобілів медиків і рятувальників.

Навіть якщо ви живете в монолітно-каркасному будинку, що відповідає усім вимогам безпеки, під час загрози атаки найкраще буде перебувати в укритті, адже завжди є ризик прямого влучання.