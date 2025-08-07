виявлені впродовж 10 років недоліки забудовники усуватимуть власним коштом

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює захист прав споживачів на ринку нерухомості та забезпечує чіткі і довгострокові гарантії якості будівництва. Документ розглянуть в парламенті. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад і територій.

«Зараз, якщо власник квартири у новобудові після прийняття будинку в експлуатацію виявляє певні недоліки, він не має можливості врегулювати це питання із забудовником і часто вимушений за власні кошти проводити ремонтні роботи», – ідеться в повідомленні.

Новий законопроєкт передбачає відповідальність забудовника за якість обʼєктів протягом тривалого часу після їх прийняття в експлуатацію та, за потреби, проведення необхідних ремонтів.

«Це сприятиме підвищенню довіри до будівельної галузі та забезпечить власникам майна надійний механізм вирішення проблем, пов'язаних з виявленими недоліками», – вважають в уряді.

Які зміни в будівництві пропонує уряд

Проєкт закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію» передбачає такі зміни в законодавстві:

гарантійний строк якості будівель не може бути меншим за 10 років від дня прийняття об'єкта в експлуатацію (окрім будівництва на підставі будівельного паспорта та об’єктів з незначними наслідками (СС1);

гарантія якості на прийнятий в експлуатацію об’єкт забезпечуватиметься забудовником або його правонаступником, він несе відповідальність за недоліки, що впливають на експлуатацію та які виявлені у межах гарантійного строку;

недоліки, виявлені власником майна протягом гарантійного строку, усуватимуться забудовником або його правонаступником, а якщо власник майна усунув недоліки власними силами, витрати мають бути відшкодовані у повному обсязі;

спори про усунення недоліків, що виникають між власником нерухомості та забудовником або його правонаступником, вирішуватимуться в судовому порядку.

Додамо, що законопроєкт переданий у Верховну Раду у четвер, 7 серпня. Його має розглянути керівництво парламенту, профільні комітети ради, а після цього документ можуть винести на голосування.