Забудовників в Україні зобов’яжуть відповідати за здані будинки впродовж 10 років
Всі виявлені недоліки вони ремонтуватимуть за свої гроші
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює захист прав споживачів на ринку нерухомості та забезпечує чіткі і довгострокові гарантії якості будівництва. Документ розглянуть в парламенті. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад і територій.
«Зараз, якщо власник квартири у новобудові після прийняття будинку в експлуатацію виявляє певні недоліки, він не має можливості врегулювати це питання із забудовником і часто вимушений за власні кошти проводити ремонтні роботи», – ідеться в повідомленні.
Новий законопроєкт передбачає відповідальність забудовника за якість обʼєктів протягом тривалого часу після їх прийняття в експлуатацію та, за потреби, проведення необхідних ремонтів.
«Це сприятиме підвищенню довіри до будівельної галузі та забезпечить власникам майна надійний механізм вирішення проблем, пов'язаних з виявленими недоліками», – вважають в уряді.
Які зміни в будівництві пропонує уряд
Проєкт закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію» передбачає такі зміни в законодавстві:
гарантійний строк якості будівель не може бути меншим за 10 років від дня прийняття об'єкта в експлуатацію (окрім будівництва на підставі будівельного паспорта та об’єктів з незначними наслідками (СС1);
гарантія якості на прийнятий в експлуатацію об’єкт забезпечуватиметься забудовником або його правонаступником, він несе відповідальність за недоліки, що впливають на експлуатацію та які виявлені у межах гарантійного строку;
недоліки, виявлені власником майна протягом гарантійного строку, усуватимуться забудовником або його правонаступником, а якщо власник майна усунув недоліки власними силами, витрати мають бути відшкодовані у повному обсязі;
спори про усунення недоліків, що виникають між власником нерухомості та забудовником або його правонаступником, вирішуватимуться в судовому порядку.
Додамо, що законопроєкт переданий у Верховну Раду у четвер, 7 серпня. Його має розглянути керівництво парламенту, профільні комітети ради, а після цього документ можуть винести на голосування.