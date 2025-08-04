Технологія дозволяє керувати будівельною технікою з будь-якої точки світу

Безпекова ситуація в Україні вимагає нових підходів в будівництві. Японія поділиться з Україною технологією дистанційного будівництва. Про це йшлося на зустрічі представників міністерства розвитку громад та японської делегації міністерства землі, інфраструктури й транспорту, повідомляє сайт Property Times.

Що таке технологія дистанційного будівництва

Японські технології будівництва з використанням дистанційного керування передбачають, що оператор може під’єднуватися до важкої будівельної техніки за допомогою мережі та керувати нею з будь-якого куточка світу.

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Симуляційне обладнання для опанування цієї технології японська сторона передасть Україні вже восени 2025 року. Його встановлять у ДП ДП «Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів».

Що дасть технологія дистанційного будівництва

У міністерстві розвитку громад вважають, що така інновація допоможе не тільки у відновленні в складній безпековій ситуації, а й у реінтеграції ветеранів, забезпеченні роботою людей з інвалідністю, жінок у декретній відпустці тощо.