Вулиця Олени Степанівни була в епіцентрі атаки росіян на Львів 12 липня 2025 року

У вівторок, 5 серпня, виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про виділення грошей на придбання нового житла мешканцям будинку на вул. Олени Степанівни, 35, зруйнованого під час атаки росіян на Львів 12 липня.

Сьогодні гроші виділили мешканцям трьох квартир з семи. Ідеться про загальну суму 15 млн 394 тис. грн. Компенсація виплачується з розрахунку 67 тис. грн за кожен квадратний метр зруйнованого житла. В цьому випадку сім’ї отримали компенсації за квартири площею 45, 54 і 129 м2.

«Усі власники і співвласники квартир отримають компенсацію на нове житло. Сума компенсації залежить від площі зруйнованої квартири та з урахуванням індексу Державних будівельних норм», – ідеться в повідомленні ЛМР.

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Додамо, будинок на вул. Олени Степанівни, 35 зазнав руйнувань під час російської атаки 12 липня. За висновком експертів, кажуть в ЛМР, він непридатний для відновлення.

У будинку на вул. Олени Степанівни, 35 жила також багаторічна переможниця радіодиктанту Христина Гоянюк. Раніше в ЛМР повідомили, що вона отримає компенсацію на придбання нового житла в розмірі 1,8 млн грн.