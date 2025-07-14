У понеділок, 14 липня, міський голова Львова Андрій Садовий розповів про ситуацію з будинками, атакованими у ніч на 12 липня. Двоповерховий будинок на вул. Олени Степанівни, 35 знесуть, а мешканцям виплатять компенсацію на придбання нових помешкань. Будинок на вул. Митрополита Андрея, який також зазнав значних пошкоджень, відновлять.

У будинку на вул. Олени Степанівни, 35 проживало семеро сімей.

«Тут є сім квартир. Після висновків експертів ухвалили рішення, що цей будинок неможливо відновити. Звичайно, теоретично можливо все, але це будуть космічні кошти. Оскільки це не є пам'ятка архітектури, ми поговорили з мешканцями, вони отримують компенсацію. За кожен метр квадратний метр виплатить орієнтовно 67 тис. грн, люди зможуть собі придбати якісне житло. В той час, поки будуть тривати пошуки, люди отримуватимуть від міста гроші. Компенсація за оренду однокімнатної квартири – 10 тис. грн, двокімнатної – 12 і більше», – сказав Андрій Садовий.

Будинок на вул. Олени Степанівни, 35 знесуть, там буде вільна територія. Згодом громада ухвалюватиме рішення, що на тому місці має бути.

«Чесно кажучи, ці помешкання не були дуже комфортними для проживання. Тому, коли я вчора мав розмову з мешканцями, вони спокійно це сприйняли», – додав Андрій Садовий.

Руслан Швець – один з мешканців будинку на вулиці Олени Степанівни, 35. Він проживав на першому поверсі.

«Дверей немає, вікна немає, в кухні там все полетіло, кімнати ще менш-більш збереглися. Була тривога, всі мешканці відповідальні й переживають трішки за життя, пішли всі в укриття», – розповів чоловік.

Наразі Руслан Швець із дружиною та двома дітьми живе в готелі й шукає нове житло, яке планує придбати за компенсацію.

Взагалі у ніч на 12 липня під атакою ворога було 46 будинків у Львові. Дуже складна ситуація з будинком на вул. Митрополита Андрея, але там місто зможе все відновити. Загалом повилітало близько 500 вікон, їхню заміну місто також мешканцям компенсує.

«По бізнесу. Приблизно 33 бізнеси є в важкій ситуації. Зараз по кожному проводимо індивідуальні зустрічі. Десь складніша ситуація, хтось має ресурси, хтось не має ресурсів, звичайно, що будемо допомагати. У нас є відповідні сертифікати для бізнесу. Але загалом це велике чудо, що всі ці мешканці пішли в укриття. І ніхто з них не постраждав. Тому ще раз і ще раз наголошую, на четвертому році війни, я думаю, кожна родина вже знає, де є найближче укриття. Станом на сьогодні приймаємо перше рішення про виділення 30 млн грн з фонду надзвичайних ситуацій. Загальна вартість ліквідації наслідків удару в місті може сягнути 100 млн грн», – додав мер Львова.

Також Андрій Садовий прокоментував ситуацію із закритим укриттям у будівлі суду.

«Були дискусії стосовно укриття у суді, який поруч. Зараз ми з судовою адміністрацією працюємо, щоб не було більше ситуацій, коли хтось його закриває. Ви знаєте, є рішення міської влади, що всі укриття мають бути відкритими. Якщо хтось закрив, треба з’ясовувати і карати за це», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Найбільше пошкоджень – у Галицькому та Залізничному районах.