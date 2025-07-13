Місто спілкується з мешканцями про компенсацію на купівлю нового житла

Зруйнований у ніч на 12 липня внаслідок російської атаки будинок на вул. Олени Степанівни не підлягає відновленню. Про це у неділю, 13 липня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Попередній висновок експертів: будинок на вул. Олени Степанівни відновити неможливо. Спілкуємося з мешканцями про компенсацію на купівлю нового житла», – написав Андрій Садовий.

Також він повідомив, що комунальні служби розчистили дороги й проходи, закрили вікна та балкони, де це було можливо. Усі, хто потребував, отримали тимчасове житло. Зараз підшуковують квартири для оренди – витрати на це компенсує місто. Наступний пріоритет – накрити пошкоджені дахи.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Найбільше пошкоджень – у Галицькому та Залізничному районах.