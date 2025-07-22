Квартиру Христини Гоянюк на вул. Олени Степанівни, 35 зруйнував російський дрон

Міська рада Львова покриває всі витрати на проживання у готелі та придбання нового житла для багаторічної переможниці радіодиктанту Христини Гоянюк, яка втратила квартиру в будинку на вул. Олени Степанівни, 35 внаслідок влучання російського Shahed. Знайомі Христини Гоянюк напередодні оголосили збір на допомогу їй із новим житлом, однак мерія повідомила, що Христина Гоянюк безкоштовно живе в готелі, отримала компенсацію на оренду житла та вже відхилила дві пропозиції нового житла. Окрім того, невдовзі Христина Гоянюк отримає від міста компенсацію за зруйноване помешкання – близько 1,8 млн грн.

У ніч на 12 липня Росія атакувала Львів ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок влучання ворожого дрона будинок на вул. Олени Степанівни, 35 не підлягає відновленню. У цьому будинку мешкала й Христина Гоянюк, яка багато років поспіль без жодних помилок пише радіодиктант національної єдності.

Ще на початку війни міська рада Львова запровадила програму компенсації для тих, чиє помешкання постраждало внаслідок російської атаки. Першочергово мерія виділяє по 10, 12 та 15 тис. грн на оренду житла, а для тих, чиє помешкання неможливо відновити, повністю компенсують купівлю нового за ринковими цінами.

12 липня акторка Римма Зюбіна оголосила збір на нове житло для Христини Гоянюк, зазначивши, що влада міста надає допомогу, аби зняти або придбати житло. Але все це не відбувається за один день.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що Христина Гоянюк уже другий тиждень безкоштовно живе в готелі «Таурус», що неподалік її зруйнованого житла. Готель разом із World Central Kitchen забезпечили їй триразове харчування.

«Фахівці Залізничної райадміністрації допомагають пані Христині з пошуком нового житла. Дві пропозиції вона відхилила через віддаленість. Пошук триває. У пані Христини є рідні у Львові – з ними наші працівники також на звʼязку», – повідомив Андрій Москаленко.

Він додав, що як і всі постраждалі Христина Гоянюк отримає від міста повний пакет підтримки – компенсацію за оренду тимчасового житла та фінансову допомогу на придбання нового. Перші 10 тис. грн на оренду житла від міста вона вже отримала на банківський рахунок.

Як повідомили ZAXID.NET у ЛМР, Христина Гоянюк жила у квартирі площею 27,3 м². Відповідно до цієї площі і розрахували вартість оренди і в подальшому будуть розраховувати компенсацію на купівлю нового житла. Зараз місто купує квартири мешканцям, які повністю втратили житло через російську атаку, з розрахунком 67 тис. грн за квадратний метр. Відтак Христина Гоянюк отримає від міста близько 1,8 млн грн на придбання нового житла. Крім цього, є й державна програма компенсації втраченого житла, яку можна оформити як сертифікат на відповідну суму.