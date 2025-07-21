Будинок, в якому мешкала Христина Гоянюк, визнали аварійним

Під час нічної ворожої атаки 12 липня у Львові дрон зруйнував будинок на вул. Олени Степанівни, 35. У ньому була квартира Христини Гоянюк, яка багато років поспіль без жодних помилок пише радіодиктант національної єдності. Про це повідомила акторка Римма Зюбіна, вона закликала підтримати фінансово Христину Гоянюк.

«12 липня у Львові, під час російської ворожої атаки на місто, була повністю зруйнована квартира пані Христини. Слів бракує, аби описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини. Наші слова підтримки і допомога зараз можуть врятувати пані Христину. Влада міста надає допомогу, аби зняти або придбати житло. Але все це не відбувається за один день», – написала Римма Зюбіна 21 липня.

Римма Зюбіна оприлюднила реквізити банківської картки Христини Гоянюк і закликала допомогти їй. Її картка в ПриватБанку: 5168 7456 6254 0308.

Христина Гоянюк біля свого зруйнованого будинку (відео Римми Зюбіної)

Будинок на вул. Олени Степанівни, 35 був в епіцентрі вибуху під час атаки 12 липня. Після обстеження експерти визнали його таким, що не підлягає відновленню. Тому зруйновану будівлю знесуть. Мешканцям будинку місто виплачує компенсацію на оренду тимчасового житла, а також виплатить гроші для придбання нового помешкання.

79-річна лікарка Христина Гоянюк упродовж 24 років не пропустила жодного радіодиктанту. У 2020 і 2024 роках вона була єдиною українкою, яка написала його без жодної помилки. Жінка зізнається, що почала писати диктанти завдяки своєму татові, який був вчителем української мови і літератури. Спершу вона з татом щорічно разом писала диктанти, а після його смерті продовжила цю справу вже сама. Пані Христина пригадує, що більшість диктантів написала без помилок, кілька разів було по одній помилці. Торік її відзначили премією 25 тис. грн від міської ради.