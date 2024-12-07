Христина Гоянюк разом із мером Львова Андрієм Садовим

Міський голова Львова Андрій Садовий преміював львів’янку Христину Гоянюк, яка цьогоріч єдина в Україні написала радіодиктант без жодної помилки. Вона отримала 25 тис. грн премії. Про це повідомила Львівська міськрада 7 грудня.

«Ми дякуємо вам за любов до рідної мови і за щорічну участь у радіодиктанті. Я думаю, що це справедливо віддячити вам премією у розмірі 25 тисяч гривень – по тисячі за кожен написаний диктант. Знаю, що ви не будете зупинятись, тому бажаю вам ще багато років сил для підтримання цієї традиції, адже вона об’єднує українців по всьому світу», – зазначив Андрій Садовий.

Під час зустрічі 78-річна переможниця Христина Гоянюк розповіла, чому вирішила почати писати радіодиктанти.

78-річна переможниця Христина Гоянюк

«Я почала писати диктанти завдяки своєму татові. Він був вчителем української мови і літератури. Коли в 2000 році започаткували традиції радіодиктантів, він закликав мене писати його разом. І з того часу я щороку приїжджала до тата, писали диктант. Потім батько помер, але я продовжила писати диктант. Більшість диктантів я писала без помилок, кілька разів було по одній помилці. Для мене це – велика праця, це не просто сісти і написати. Потрібно уважно слухати, аналізувати текст, перечитувати правила, поновлювати свої знання», – розповіла Христина Гоянюк.

Нагадаємо, радіодиктант національної єдності-2024 відбувся 25 жовтня до Дня української писемності та мови. Цьогоріч текст радіодиктанту «Магія голосу» написала письменниця Оксана Забужко, а зачитав поет і військовий Павло Вишебаба.