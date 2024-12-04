Христина Гоянюк з 2000 року не пропустила написання жодного національного радіодиктанту

У середу, 4 грудня, в ефірі «Українського радіо» оголосили переможців Радіодиктанту національної єдності-2024. Без жодної помилки радіодиктант написала Христина Гоянюк зі Львова.

78-річна львів’янка Христина Гоянюк є багаторазовою переможницею, упродовж 24 років вона не пропустила жодного радіодиктанту.

З однією помилкою цьогоріч переможців немає, а двох помилок припустилися кілька учасників:

Наталя Тімічева;

Андрій Бондар (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);

Юлія Перещ (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської області);

Дарина Крячко;

Наталія Рубежанська.

«Переважна більшість дописів до листів – зі словами подяки, захопленнями як текстом, так і читцем. Цього року було тільки декілька скарг щодо швидкості читання або загальних незадоволень», – зауважила виконавча продюсерка «Українського радіо», координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

З її слів, багато листів надійшло із небезпечних прифронтових територій. Найстаршому учаснику 99 років, а двом наймолодшим – по сім. Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів радіодиктанту, більшість з них електронною поштою, але є і паперові листи.

«Найбільший україномовний флешмоб об’єднав усі континенти нашої планети — українці писали радіодиктант у різних куточках світу. Географія листів, як завжди світова: паперові листи надійшли з Німеччини, Італії, Болгарії, Австрії, Угорщини та Польщі. Електронні листи з-за кордону надійшли з понад 30 країн», – зазначив член правління «Суспільного» Дмитро Хоркін.

Нагадаємо, трансляція Радіодиктанту національної єдності-2024 відбулася 25 жовтня до Дня української писемності та мови. Цьогоріч текст радіодиктанту «Магія голосу» написала письменниця Оксана Забужко. У прямому ефірі зі студії його зачитав поет, військовий Павло Вишебаба.

Переможиця цьогорічного радіодиктанту Христина Гоянюк – 78-річна львівська лікарка вже стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів національної єдності. Христина Гоянюк у 2020 та 2023 роках написала радіодиктант без жодної помилки.