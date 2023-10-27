77-річна львів'янка Христина Гоянюк

77-річна львівська лікарка Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів національної єдності. Очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у п'ятницю, 27 жовтня розповіла, що Христина Гоянюк не пропустила жодного диктанту з 2000 року.

«Її тексти за рівнем грамотності – одні з найкращих в країні. У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки. Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог. Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови», – написала Лана Вєтрова.

Зазначимо, що 77-річна Христина Гоянюк понад десять разів ставала переможницею з написання радіодиктанту. У 2020 році вона була єдиною, хто не зробив у диктанті помилок.

Нагадаємо, що в Україні щороку до Дня української писемності та мови відбувається радіодиктант національної єдності. Цьогоріч авторкою тексту диктанту є українська письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Зачитував диктант актор Олексій Гнатковський, який зіграв роль Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».