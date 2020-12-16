Христина Гоянюк уже 20 раз бере участь у написанні радіодиктанту

74-річна львів’янка Христина Гоянюк не зробила жодної помилки у всеукраїнському радіодиктанті. Ще одна жінка зробила одну помилку, а 15 людей – дві помилки. Усіх їх визнали переможцями радіодиктанту.

Як повідомили в ефірі Українського радіо 16 грудня, загалом організатори всеукраїнського радіодиктанту, який проводили 9 листопада у День писемності, отримати 16 тис. листів: 14 тис. – електронною поштою, а 2 тис. людей надіслали свої паперові листи.

74-річна лікарка-бактеріологиня Христина Гоянюк зі Львова стала єдиною учасницею, яка не зробила жодної помилки. Вона розповіла, що уже 20 раз бере участь у написанні радіодиктанту.

«Цього року радіодиктант пишу 20 раз. І це для мене свято! В цей день я вимикаю усі телефони, налаштовую диктофон для запису радіодиктанту і чекаю на цю урочисту мить. Потім перевіряю написаний текст та уважно слухаю інтонацію диктора. Багато разів мені щастило і я писала диктант без помилок. Любов до української мови мені прищепив мій батько, який викладав українську мову та літературу», – процитували лист учасниці на Українському радіо.

Переможниця, що не припустилась жодної помилки, отримає «Антологію української поезії», а ще 16 переможців – «Вибране» Ліни Костенко.